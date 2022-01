José Rodríguez, diputado suplente de Libre: Todos aspiran a la presidencia del CN, pero no tienen mayoría  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El diputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Rodríguez, aseguró este jueves que "hoy va a salir humo blanco" en relación a la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional.



Y es que luego de fuertes rumores de discrepancias entre los diputados electos sobre quién presidirá el hemiciclo legislativo, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, convocó a una reunión extraordinaria en la capital.



"Hoy va a salir humo blanco y desde mi punto de vista es que hay que votar desde la línea partidaria", dijo Rodríguez afuera del recinto donde se realiza la reunión.

"Xiomara necesita consolidación de la bancada para poder gobernar y poder cumplir sus promesas de campaña", aseveró.



"Qué pasa si no es Redondo, Nasralla se va a molestar incluso se corre el riesgo de que renuncie. Hoy debemos de luchar por las promesas de campaña y luchar para que el pueblo obtenga todo lo que se prometió y cómo se va hacer, consolidando el poder y unidad la bancada", reiteró.



Además, Rodríguez informó que "hay división (en Libre) eso no se puede ocultar, pero con la habilidad que tiene José Manuel Zelaya Rosales esperamos que hoy salga humo blanco".

Sin oportunidades

Sobre los demás candidatos de Libre que aspiran a la titularidad del Poder Legislativo, Rodríguez aseguró que ninguno tiene la mayoría de los votos.



"Ya se ha dicho que Beatriz Valle aspira a la presidencia del Congreso y Jorge Calix aspira, ellos tienen derecho porque son diputados, pero no tiene la mayoría", reiteró.



"El problema aquí es que todos quieren la titularidad del Congreso pero necesitan el voto de los 50, hoy estamos convocados todos", confirmó.

