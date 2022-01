En triajes capitalinos están sin medicinas y sin personal de limpieza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos semanas llevan los triajes de la capital sin personal de limpieza, denunció el doctor Juan Carlos Guevara, encargado del triaje del Instituto Milla Selva, ubicado en la colonia Kennedy.



“Además de no tener medicamento, lo que nos preocupa es que nos quedamos sin personal de aseo y la gente se nos está contaminando”, dijo el galeno. La misma preocupación mantiene Ángel Díaz, médico al frente del triaje instalado en la Universidad Católica. “Es un riesgo que no tengamos personal de limpieza, y las autoridades no nos han dicho nada”, lamentó Díaz, quien agregó que están a la espera de que las nuevas autoridades del Gobierno tomen posesión para ver si hay una respuesta a esa necesidad.



Solo en esos dos triajes había 21 personas encargadas de hacer las labores de limpieza; en el del Milla Selva había tres persona por turno, mientras que en el de la Católica había doce en total.

Sin respuesta

EL HERALDO intentó obtener la reacción de Max Gonzáles, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), ente que ha estado a cargo de la contratación de ese personal.



“¿Cómo avanza el tema de la asignación de personal de limpieza a los triajes de la capital?”, consultó el equipo periodístico durante una comunicación vía teléfono. “Déjeme revisar”, fue la respuesta del funcionario, luego de varios segundos donde primó el silencio. Gonzales prometió ampliar la información en una nueva comunicación telefónica. Sin embargo, al cierre de esta edición, no volvió a atender las llamadas.

