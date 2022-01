Justicia italiana confirma condena de Robinho a 9 años de cárcel por violación en grupo

ROMA, ITALIA.- La Corte de Casación, la última instancia judicial de Italia, confirmó este miércoles la condena a nueve años de cárcel al futbolista brasileño Robson de Souza, 'Robinho', por violación en grupo cometida en Milán en 2013, por lo que la pena deberá ser cumplida en Italia o en Brasil.



Los jueces de la tercera sección penal, reunidos en Roma, "estimaron que el recurso presentado por el jugador era inadmisible y que por lo tanto la condena es definitiva", indicó a la prensa el abogado de la víctima, Jacopo Gnocchi.



"En total quince magistrados italianos han considerado que las acusaciones han sido ampliamente comprobadas. Nuestro deseo es que Brasil ejecute la condena", subrayó.



Robinho, que jugaba entonces en el club AC Milan, no ha asistido a ninguna de las audiencias, fue condenado en ausencia y se defendió a través de un abogado.



Para el abogado de la víctima, quien asistió junto con su cliente a la audiencia en Roma, es necesario que se procesen también las personas, cuatro brasileños amigos del jugador, que participaron a la violación en grupo.



"El deseo de mi cliente es que se haga justicia", aseguró.



"Está conmovida y pidió no dar declaraciones", explicó.



El atacante brasileño, de 37 años, junto con su amigo Ricardo Falco, fue condenado en 2017 en primera instancia por el tribunal de Milán a nueve años de prisión por violencia sexual grupal contra una joven albanesa que estaba celebrando su 23 cumpleaños en un conocido local de Milán.



Según la denuncia, Robinho, junto con otros cinco compatriotas, hicieron que la joven bebiera "hasta el punto de dejarla inconsciente e incapaz de resistirse" y luego cometieron "relaciones sexuales varias veces seguidas" con ella.



En diciembre del 2020, la Corte de Apelaciones de Milán confirmó la condena para el jugador y consideró que el futbolista actuó con "especial desprecio hacia la víctima, la cual fue brutalmente humillada", reza la sentencia del caso.



En todos estos años Robinho ha defendido su inocencia y ha presentado recursos contra el fallo, hasta llegar este miércoles a la tercera y última instancia.

Cumplir la condena

Tras la confirmación de la condena por el máximo órgano judicial, Italia deberá seguir una serie de pasos, entre ellos podría pedir la extradición y ordenar un mandato de captura internacional.



"Existe un tratado que consiente la extradición por crímenes comunes, como éste, aún si es muy grave. El tratado es de 1989 y fue ratificado en 1991. Sé que la Constitución brasileña no permite extraditar a ciudadanos brasileños. Pero creo que Brasil es un gran país y seguramente puede interpretar los tratados", explicó.



"Se puede encontrar el camino para que se ejecute la condena", subrayó.



No se excluye por lo tanto que las autoridades de ambos países lleguen a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en territorio brasileño.



"Si fuera en Italia, iría a prisión. Ahora la pelota pasa a Brasil, que la afrontará en base a su Constitución", resumió.



El exjugador del Real Madrid y del Manchester City, que jugó por varios años en Milán, ha visto su carrera afectada por el caso, cuestionada por sectores de su hinchada, la prensa y colectivos feministas.



Su fichaje en 2020 por parte del prestigioso club Santos de su país fue suspendido a raíz de las presiones por la condena por violación.



Una serie de mensajes enviados por el deportista a la joven así como las versiones falsas de los hechos dada a los agentes forman parte de las pruebas presentadas por el abogado de la víctima.



En noviembre de 2017 Robinho fue condenado por primera vez por la justicia italiana y a partir de ese momento comenzaron a ser frecuentes las protestas contra el jugador.



En diferentes oportunidades, jugadores han sido vinculados con escándalos sexuales durante su carrera, un fenómeno que era con frecuencia tolerado.



Sin embargo, en los últimos años y tras la irrupción del movimiento 'Me Too' la indignación y la presión resultan más punzantes.