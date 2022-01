Diputada Waleska Zelaya pide renuncia de Kelvin Aguirre por favorecer a candidatos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada nacionalista Waleska Zelaya pidió en las últimas horas la renuncia de Kelvin Aguirre, como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), por favorecer a ciertos candidatos y permitir una serie de irregularidades en el proceso general para ello.



En su denuncia, brindada ante medios de comunicación, Zelaya dijo que cuándo denunció irregularidades en varias actas que la afectaban, Aguirre le indicó que se quedara callada porque eso afectaría al cociente electoral del Partido Nacional y haría que el partido perdiera dos diputados.

"Le fui a decir que tenía inconsistencias, actas alteradas y que las quería impugnar. En palabras textuales me dijo que las elecciones se arreglaban en las mesas". "Es su palabra contra la mía y yo tenía testigos y si tiene dignidad, renuncie porque usted está ahí atendiendo los intereses de grupos de poder", le lanzó Zelaya.



Además cuestionó la candidatura del diputado electo Erasmo Portillo, yerno del designado presidencial Ricardo Álvarez, quien además fue puesto de dedo ya que en ningún momento participó o fue electo en las primarias. Criticó que "le quitó el puesto a una mujer" cuando se ha estado trabajando en el tema de la ley de paridad y alternancia.

Ejemplificó que así como inhabilitaron a los hermanos de Rixi Moncada en sus aspiraciones, en el caso de Portillo no lo hicieron pese a ser familia del designado.

"Solo refrigerador nos recetaban"

La diputada nacionalista también afirmó "hemos sido cobardes. Hemos agachado la cabeza porque solo el refrigerador nos recetaban: "el que se salga de la línea va para el polo norte, para la refrigeradora"", asegura al señalar que como ella varios diputados fueron usados como "cortina de humo".

"Se los digo porque yo ya no le tengo miedo a nadie", aseguró. "Siempre nos amenazaban si votabamos en contra". "Nos señalaron por un montón de cosas por utilizarnos como cortina de humo y nos tuvimos que quedar callados".



Agregó que "algunos diputados quedaron electos por ser afín a Juan Orlando Hernández". Reiteró que ya no puede seguir callando, pese a que muchas veces ha recibido amenazas.

La diputada Zelaya es uno de los candidatos que no salió electa en el reciente proceso electoral al quedar fuera en el último recuento de votos. También se le mencionó como la autora de un audio en el que lamentaba la derrota e insultaba a los electores, situación que ella desmintió al rechazar que se tratara de su voz.