Caso Angie Peña: Trasladan a Honduras chaleco y cordón hallados en Belice    

ROATÁN, HONDURAS.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó este lunes que un equipo de agentes especialistas en manejo de evidencias realizan el traslado a Honduras del chaleco salvavidas y el cordón encontrados en las costas de Belice, objetos que pudo haber utilizado Angie Samanta Peña el día de su desaparición.



Este día, a tempranas horas, especialistas de evidencia de la DPI salieron desde Puerto Cortés a Cayo Glovers tras ser informados de la existencia de dos objetos. Allá coordinaron las labores con autoridades beliceñas.

VEA: El chaleco y el cordón no son los mismos que usó Angie Peña, asegura su padre



Si se comprueba que los objetos encontrados pertenecen a la capitalina de 22 años, la investigación podría tomar un rumbo diferente. El caso aún tiene más preguntas que respuestas.

Causa accidental, hipótesis más fuerte

El director de la DPI, Rommel Martínez, fue el encargado de informar los nuevos elementos que rodean el caso. "En relación con el caso de Roatán, donde se dio el reporte de una fémina desaparecida, hay nuevos hallazgos adquiridos mediante la coordinación con autoridades de la región, específicamente de la República de Belice, quienes reportan que su Fuerza Naval efectuó en el mar el hallazgo de un chaleco salvavidas y un dispositivo que pueden formar parte de una moto acuática", dijo.



ADEMÁS: "Enfrente del hotel rentan las motos": Padre de Angie Peña relata dónde comenzó la tragedia



Además, detalló que ahora más que nunca la hipótesis de un accidente en altamar toma más fuerza. "En estos momentos un equipo de especialistas de DPI, con el apoyo de la Marina Mercante hondureña, están haciendo el desplazamiento para la recolección de estos elementos que vienen a sumarse a la hipótesis que se ha estado manejando con amplia intensidad de cómo se suscitaron los hechos. Esta persona (Angie Peña) que realizaba una actividad recreativa se perdió de vista específicamente en un punto de mar abierto en la zona insular de nuestro país", explicó.



Por ahora las autoridades suponen que Angie usaba ese chaleco y el cordón cuando practicó turismo acuático en Roatán, Islas de la Bahía, pero aún falta confirmarlo.



Por su parte, el papá de Angie, Walter Peña, negó que el hallazgo se vincule al caso que mantiene en vilo a los hondureños.



"Que se encuentre un chaleco y un cordón no es una prueba concluyente, he visto las fotografías y he hecho las comparaciones correspondientes con expertos y la conclusión es que no son las mismas", afirmó a medios locales.