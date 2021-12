Juan Carlos Suazo a Diego Vázquez: "Que se recuerde cuando llegó, que no tenía título de entrenador"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que Motagua perdiera la final de la Concacaf League, el exdirigente azul Juan Carlos Suazo cargó fuertemente contra el entrenador Diego Vázquez.



El Ciclón perdió 4-2 este martes con Comunicaciones en Guatemala en la final de vuelta de la Liga de Concacaf y dejó escapar la copa con un global de 6-3. Esta fue la tercera ocasión que el Motagua de Diego Vazquez perdió una final de este certamen regional.

“Que se recuerde cuando llegó en el 2013, cuando no tenía título de entrenador y lo hicimos entrenador", dijo a EL HERALDO Juan Carlos Suazo.



Juan Carlos era presidente financiero del Azul, pero hace un tiempo renunció al cargo por desacuerdos con la directiva.



"Este caballero ante su fracaso se siente atribulado y no es para menos, el Motagua le ha dado todo lo que ha pedido, sin embargo, no ha retribuido más que fracasos", lanzó JC sobre la Barbie.

Suazo estuvo en la parte administrativa del Mimado durante varios años. Al igual que él, su esposa Lena Gutiérrez y su cuñado Julio Gutiérrez han sido reconocidos dirigentes del club.



"Qué lastima que se mete con una familia que lo ha apoyado y con una dama”, dijo en claro señalamiento sobre el actual técnico de Motagua.



La continudad de la Barbie como director técnico de las Águilas es una incertidumbre...

