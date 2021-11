Exesposa de Sebastián Rulli estaría saliendo con expareja de Angelique Boyer

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En el mundo del espectáculo es normal que varios famosos compartan exnovios, pero no es tan común que los ex de una pareja terminen juntos.



Eso es lo que podría estar pasando con los ex amores de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes recientemente ha sido captados juntos, tras trabajar en una telenovela.



Se trata de Cecilia Galliano y José Alberto "El Güero" Castro, exesposa y expareja de Sebastián Rulli y Angelique Boyer respectivamente.



Castro, es un reconocido productor mexicano que desarrolló una de las más recientes telenovelas llamada "La Desalmada", en la cual no participó la actriz y presentadora de televisión, Cecilia Galliano, pero que pudo ser el punto clave de su reencuentro.

La revista TVNotas publicó una polémica entrevista que les concedió un supuesto amigo de Castro, quien declaró que la pareja lleva dos meses de relación, aunque ellos aún no lo han confirmado. Además, a los rumores se suman unas fotografías en las que ambos salen de un restaurante tras una supuesta cita.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer mantienen una de las relaciones más estables del medio. Foto: Instagram



Sus relaciones con Rulli y Boyer

Cecilia Galliano es una modelo, actriz y conductora de televisión de origen argentino, misma nacionalidad que su exesposo Sebastián Rulli, a quien conoció en México y con quien rápidamente entabló un romance. En 2007 la pareja contrajo matrimonio y concibió a sus dos hijos, Sebastián y Valentina, pero la unión solo duró cuatro años.



Mientras que José Alberto Castro comenzó un noviazgo con Angelique Boyer, quien era protagonista de algunas de las novelas que él produjo, incluso, la francesa era novia de Castro cuando protagonizó la exitosa telenovela "Teresa", donde compartió protagónico con Rulli.

La relación con "El Güero" finalizó en 2014 y ese mismo año Boyer y Rulli comenzaron su noviazgo, el cual mantienen hasta la fecha.