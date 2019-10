Nilo Espinal: “Soy de los leones de sombra sur”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El estudio de Nilo Espinal es prácticamente una fuente donde se desborda el talento nacional. El artista y productor hondureño vive de la música, su más grande pasión.

¿De dónde es Nilo Espinal?

Soy capitalino, crecí en la colonia Espíritu Santo. Al final estuve viviendo en la Bella Oriente, donde dejé buenos amigos.

¿Qué tipo de niño era?

Estudiante promedio, pero amante de la música desde la escuela, quería que mis primos fueran mi público.

¿A qué edad comenzó a cantar?

A los 8... Yo a esa edad ya tocaba el bajo. Mi papá es carpintero, entonces yo construía mi guitarra así: A un palo con clavos y le ponía una paila y cuerdas de nailon. Puro banyo, ja ja.

¿Dónde aprendió música?

Estuve en la Escuela Nacional de Música, ahí hice parte de mi secundaria, además estudié en el Liceo José Martí. Siempre he sido bien independiente así que cuando mis padres ya no podían mantenerme me puse a trabajar.

¿De qué trabajó?

Comencé en una talabartería en el mercado San Isidro, luego pasé a MexTaco, yo era el que llamaba a los clientes por su número de orden. Trabajé en redes de informática y luego pasé a una empresa de seguridad donde andaba poniendo alarmas en los bancos. Luego me uní a Diablos Negros.

¿Y te imaginabas vivir de la música?

Nunca, porque en el país es complicado, pero cuando uno se mete al rollo lo puedes lograr.

Recuerdo que yo ganaba como 3,500 lempiras y Dagoberto de Diablos Negros me dijo que me saliera de eso y que viviera de la música. Luego puse mi estudio de grabación donde grabo discos, jingles, sonorización para películas, etc...

¿Antes de Diablos Negros cuál fue tu primera banda?

Estuve en la orquesta de la Escuela Nacional de Música, estuve en la Banda de los Supremos Poderes, Tsidkenu fue mi primer banda de rock cristiano y luego armamos Thy Providence.

¿Cómo llegaste a Diablos Negros?

Tenía 24 años de edad, ellos escucharon una grabación de una canción que se llama “Salida” de Thy Providence y les gustó el vocalista. Se acercaron y empezaron a ir a mis conciertos. Fuimos a un ensayo a la sede de Diablos Negros y me plantearon la posibilidad. Para mí fue un impacto muy grande porque Diablos es la banda más importante de Centroamérica.

¿Qué has logrado con DN?

La experiencia, la estabilidad económica y sentimental. He aprendido muchísimo.

¿Un concierto que te marcó con DN?

El unplugged porque fue un trabajo arduo.

¿Cuál es la rola que más te gusta cantar?

“Revolución”, “Noches paganas”, “Tiempo eterno”, “No me lastimes”.

¿Alguna vez fuiste reguetonero?

Nunca, pero sí lo produje. A mi estudio vinieron a grabar artistas de reguetón y yo mantuve a mi familia de ese ingreso.

¿Es verdad que el Dúo Los Tres quiere ir a Viña?

Así es, queremos que la gente del mundo conozca nuestra música y el talento catracho.

¿Tu familia está llena de músicos?

Sí, yo soy Espinal Palada y por ambos lados tenemos grandes artistas. Mi papá canta, mis tías y tíos. Hablar de música en mi familia es espectacular.

¿Olimpista a muerte?

Soy de los leones de sombra sur, una hermosa familia. Pertenezco a la filial de River Plate en Honduras. Sigo al Real Madrid y me encantan las Chivas de Guadalajara.

¿Los momentos más dolorosos como hincha del fútbol?

Perder las finales contra Motagua, eso duele, pero ahí seguimos. Nosotros somos fieles. Con River por el momento todo es felicidad y con el Madrid, Ahí más o menos. El fútbol es como mi escape.

¿Quiénes son tus amigos futbolistas?

Michaell Chirinos es gran amigo mío, le tengo cariño y me regaló sus camisas. Con Bryan Moya también nos llevamos súper bien. Me llevo bien con Noel Valladares, Prono, Costly, Quioto, El Flaco Pineda, Dany Turcios... Ahora quiero una foto con Pedro Troglio.

¿Te gusta la cocina?

Sí, claro, algún día voy a poner mi restaurante. Soy el hermano mayor y mi mamá me enseñó a cocinar.

¿Y de política qué me puedes decir?

Soy antisistema. Cuando toca luchar por el pueblo, lo hago. Tengo mi máscara antigás lacrimógeno, mi bandera y vinagre.

¿Regalaste juguetes a niños pobres?

Es una campaña del Dúo Los Tres y en diciembre le llevamos juguetes y comida a los niños del crematorio. Además, queremos visitar los asilos de ancianos. Tocamos con otros músicos y recaudamos fondos para obras sociales. Ahora planeamos ponerle el piso a una escuela allá en Olancho.

¿Los roqueros tienen ese buen corazón? A veces la imagen que dan es de seres oscuros...

A veces los peludos o los que vestimos de negro somos los que más sumamos. Muchas personas que andan bien vestidas con saco y corbata son hipócritas o indiferentes. Nosotros hacemos nuestras actividades sin el fin de ganar votos, ayudamos al prójimo porque nos sale del corazón, es algo muy lindo ayudar a estos niños.

