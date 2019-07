Daniel Sturridge recupera a su perro robado 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Daniel Sturridge ha recuperado a su amado perro, un día después de reportar que había sido robado de su casa en Los Ángeles.



El futbolista inglés informó el miércoles mediante Instagram que él y unos amigos recuperaron a su pomerania, llamado Lucci, de una casa en el sur de Los Ángeles el martes por la noche.



“Absolutamente encantado. ¡No puedo creerlo!”, manifestó.



KCBS-TV reportó que Sturridge dijo a la policía que no consideraba que la persona que devolvió el perro estuviera involucrada en el robo original y que no hubo intercambio de dinero.



Sturridge dijo que alguien irrumpió en su casa el lunes por la noche. Publicó videos de vigilancia que muestran una puerta de cristal destrozada y tres hombres caminando en la vivienda. No se han realizado detenciones.

Así es el pequeño Lucci, que estuvo perdido por dos días tras ser robado de la casa del jugador.



Sturridge jugó más recientemente para Liverpool en la Liga Premier de Inglaterra. Actualmente se encuentra sin club.

