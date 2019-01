Captan a Yalitza Aparicio, actriz de Roma, bailando cumbia en fiesta de los Globos de Oro

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la cinta Roma de Alfonso Cuarón, fue captada bailando cumbia luego de la ceremonia de los Globos de Oro.

En un vídeo, publicado por la periodista Yvonne Villarreal en su cuenta de Twitter, se observa a la actriz mexicana bailar el tema "Colegiala", junto al productor Nicolás Celis.

A Yalitza se le ve muy feliz en la pista de baile, mientras comparte con otros famosos que asistieron a la gala de premiación realizada el domingo y en donde la película del mexicano se quedó con dos estatuillas. Mejor director y Mejor película en lengua extrajera, poniendo a México un paso más cerca del codiciado Oscar.

“El cine en el mejor de los casos derriba muros y construye puentes a otras culturas”, dijo Cuarón en inglés al recibir la estatuilla a mejor película extranjera en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. “Al construir estos puentes, estas experiencias y estas nuevas formas y estos nuevos rostros, comenzamos a darnos cuenta de que aunque puedan ser raros, nos son desconocidos. Empezamos a entender exactamente cuánto tenemos en común”.



El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció, se impuso sobre "Capernaum" de Líbano, ''Girl" de Bélgica, ''Never Look Away" de Alemania y ''Shoplifters" de Japón.



El realizador le agradeció a las estrellas de la película Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas sentadas entre la audiencia, de quienes se expresó “impresionado por el trabajo que hicieron en este filme” y “eternamente agradecido”.



Y, agregó: “Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México”.



“Roma” sigue a la empleada doméstica Cleo (Aparicio, quien tiene algunos diálogos en lengua mixteca), que trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vida familiar, aunque inmaculada, se está resquebrajando: el padre deja a su esposa (De Tavira).



La historia transcurre en medio del tumulto del México de principios de los 70, incluidas las manifestaciones estudiantiles que en 1971 derivaron en una masacre por parte de un grupo de choque respaldado por las autoridades. La sociedad se está deshilachando y las mujeres de la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor parte mientras intentan sacar a flote a la familia de cuatro hijos.



La cinta ha sido una favorita de la crítica desde que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro, el máximo premio del evento. La Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos la incluyó entre las 10 mejores películas del 2018 y el Círculo de Críticos de Nueva York le otorgó los premios a mejor película, mejor dirección y mejor cinematografía (también del cineasta).



Aunque no estuvo claro si Cuarón se refirió directamente a la situación migratoria, su discurso de aceptación coincide con el intento del presidente Donald Trump de conseguir fondos en el Congreso para construir un muro en la frontera con México en momentos en que este tema se ha tornado de nuevo en un asunto central de su administración.



“Roma” representó el regreso de Cuarón a México como director desde que se dio a conocer internacionalmente con “Y tu mamá también” de 2001, que le mereció nominaciones a los Globos y los Oscar. Sus créditos desde entonces incluyeron, entre otros, “Great Expectations”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, “Children of Men” y “Gravity”, esta última galardonada en 2014 en ambas ceremonias de Hollywood.



La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro, no considera cintas extranjeras para mejor película, por lo que el “Roma” quedó fuera del rubro principal. Este no es el caso de los Premios de la Academia, cuyas nominaciones se anuncian el 22 de enero.



Múltiples mexicanos han ganado premios Oscar a lo largo de los años _ más recientemente Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y el propio Cuarón _ pero México no ha conseguido el Premio de la Academia a la mejor película extranjera pese a haber competido en esta categoría en ocho ocasiones.



Las votaciones para los Oscar comenzaban el lunes. La gala de premiación será el 24 de febrero.