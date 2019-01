Kilvett Zabdiel Bertrand aclara rumores sobre supuesta violencia intrafamiliar y habla sobre sus intenciones en política

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dicen que es un error leer los últimos párrafos de la historia para conocer el final, sin embargo, hay ocasiones en las que es inevitable y una entrevista con el diputado nacionalista del Congreso Nacional y comentarista deportivo hondureño, Kilvett Zabdiel Bertrand, donde aclara rumores de violencia intrafamiliar, es una de ellas.

"Me duele lo perverso que pueden llegar a ser algunas personas, eso es lo que a mí me duele más. Cuando uno está en política se expone a estas cosas. Eso es totalmente falso", aseguró el diputado cuando le preguntamos qué hay de cierto de los rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto problema de violencia intrafamiliar.

Bertrand, de 31 años, recién se divorció de su esposa, con quien se casó hace dos años, y habló sobre el tema, así como de sus anhelos en el ámbito político y dio su opinión sobre quién debería ser el nuevo director técnico de la Selección de Honduras.

¿Es crítico de la Selección de Honduras?

Sí, muy crítico de la Selección de Honduras y de quien dirige la Federación de Fútbol, porque creo que en este momento la federación pasa por un momento grisáceo, después de los escándalos de corrupción en los cuales se vieron inmiscuidos algunos dirigentes de la Federación de Fútbol, ha estado siendo manejada por personas que les hace falta experiencia en el tema de fútbol.

Creo que las decisiones que se han tomado son equivocadas, en el tema del último técnico, Jorge Luis Pinto, por ejemplo, nunca se tomó la decisión de separarlo cuando era completamente claro que no era viable para tenerlo en el puesto.

Por otro lado, hoy por hoy se sigue hablando de un técnico extranjero y yo que seguiré pensado hasta cuándo vamos a dejar de ser los hondureños racistas con los propios hondureños.

Aquí nosotros no creemos en la capacidad de los hondureños y yo creo que eso es lamentable, escucho muchos compatriotas decir "es que este no puede simplemente por un tema de pasaporte" y creo que eso es completamente equivocado.

La mayoría de selecciones que clasifican a la Copa del Mundo califican con técnicos de su país porque conocen al jugador, conocen el proceso, virtudes, defectos, condiciones de los países y entienden ese amor por la camiseta que nos ha hecho mucha falta.

¿A quién propones para dirigir la Selección Nacional?

A mí me gustan dos y me gusta siempre pensar en la meritocracia. No son hondureños de nacimiento, pero son técnicos formados en el país. Yo tendría dos grandes candidatos, el primero es Héctor Vargas, director técnico del Marathón y el segundo es Diego Martín Vazquez, técnico del Motagua.

¿Por qué tus elecciones?

Lo que han ganado Vargas y Vazquez con equipos pequeños jóvenes no lo hace cualquiera. En el caso de Vargas, un hombre que ganó cinco veces consecutivas dos vueltas de campeonato, eso habla que es alguien que sabe ser regular. Y lo de Vazquez pues es el actual campeón.

¿Te consideras mejor comentarista de fútbol o mejor político?

Creo que tengo 15 años de ser comentarista deportivo y dos de ser político, qué me gusta más, yo te diría que 50 y 50.

Creo que como comentarista deportivo puedo competir con cualquiera, como político vengo empezando y quiero aprender de gente que tiene los mismo ideales y principios, quiero aprender realmente.

Yo creo que al final de mis días, la población podrá juzgar si fui un mejor comentarista deportivo o político.

¿Por qué te cambiaste al Partido Nacional?

No me cambié al Partido Nacional, yo siempre he sido del Partido Nacional, que uno critique a alguien no significa que no es de ese partido. Conozco a muchos liberales, pero están con Luis Zelaya, conozco a muchos de Libre que no comparten con "Mel" (Manuel Zelaya Rosales).

Yo, como te mencionaba, desde muchos años atrás mi familia estuvo ligada (al Partido Nacional).

El congresista hizo mención a todos sus familiares que están en la política para luego asegurar que en su familia corre la sangre del partido de turno.

Declaraciones en contra del Partido Nacional

No compartía en cierto momento algunas acciones y decisiones que se tomaban y las expresé, creo que también si vamos a ese tiempo cuando expresé eso (2013), hace cinco años, yo tenía 25 años y no estaba metido en el ámbito político y me dejaba llevar mucho por el tema de la percepción, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Emitía criterios, como pasa mucho hoy con los jóvenes, muchos opinan y de repente lo que hace falta es un poquitito de información y eso podría hacer cambiar su opinión.

Cuando me dieron la oportunidad de ingresar y empecé a trabajar fuerte, me fui dando cuenta de que las cosas no son necesariamente como se miran desde afuera, tienes que estar adentro para entender la toma de decisiones que se tiene que hacer. Pero nacionalista siempre he sido, voy a morir siendo cachureco.

¿En el ámbito político hasta dónde esperas llegar?

En tema de política no hay nada escrito, he visto gente que tenía todo el perfil para ser Presidente caerse en una semana. Y he visto aparecer grandes fenómenos políticos y un año ser grandes candidatos.

Creo que todo llega en su debido momento, creo que el error más grande que uno puede cometer en política es querer adelantar los paso, correr cuando se debe caminar. Hay que respetar a los que tiene más tiempo que uno, sin embargo, tener ideas claras que nosotros ya no pensamos igual que la generación anterior.

¿Por tu mente ha pasado la idea de llegar a ser presidente de Honduras?

¿Y quién que está en la política no sueña con ser Presidente? Quien diga que no, es mentiroso.

Si algún día se me brindara la oportunidad, creo que sin dudarlo tomaría el riesgo, pero para eso falta muchísimo tiempo. Falta mucho por andar, aprender y seguir creciendo como persona.

¿Quién es Kilvett Bertrand?

Es un joven, un hondureño más que tiene sueños, que busca trabajar día a día para ser mejor, para intentar apoyar la gente que le rodea y desde que tomó la decisión de entrar al campo de la política siempre ha tenido una visión clara de que solamente desde adentro se pueden generar cambios positivos de Honduras.

Es alguien que tiene claro también que el pueblo sale adelante no con un solo partido político, que vamos a ser todos los hondureños cuando nos dediquemos en realidad a empujar en una misma dirección, ese es Kilvett Bertrand en el campo político.

Luego es un hondureño más que trabaja día a día en sus empresas, en el trabajo deportivo, que siempre ha sido mi pasión, donde me desenvolví por casi 17 años de estar sentado a la par de mi padre (Kilvett Bertrand), que es un reconocido periodista deportivo.

Kilvett inició en la televisión a los 14 años en el programa deportivo de su padre “Vistazo Deportivo”.

Como hombre de familia, soy el padre de un hermoso pequeño de dos años de edad que significa absolutamente todo para mí.

¿Por qué decidiste estudiar Licenciatura en Derecho y no Periodismo?

Por qué siempre he tenido un interés por la política. Si soy honesto, y siempre he tenido esa percepción que está equivocada, que para ser diputado, Presidente o cualquier cargo en la política se tiene que ser abogado.

El mundo de las leyes y debates siempre me ha gustado muchísimo. Y el tema del periodismo, sin faltar al respeto a esa noble carrera, yo crecí con una persona que me enseñó muchísimo, no sé si más que en las universidades o en las aulas, yo he estado con mi padre, como les digo, ya casi 15 años sentado a la par de él, si no es que más. Yo crecí viajando con mi padre a los países donde hacía coberturas, iba a los estadios todos los domingos, aprendí a entrevistar desde muy pequeño y con él practicaba. Yo lo entrevistaba desde que tengo uso de razón.

El otro tema fue que lo vi como algo profesional y siempre me gustó el tema del Derecho. La televisión me enseñó muchísimo en torno a cómo desenvolverme, creo que esa práctica que tuve durante mucho tiempo frente a las cámaras con micrófono me ha ayudado a ser un poquito más elocuente en cuanto a las ideas que tengo y me ha permitido poder trasladar un poquito más claro la idea.



¿Cuánto tienes de papá, qué tanto le heredaste?

Muchísimo, el amor por la televisión y la política. Creo que la vena política viene de la familia de mi padre. Los Bertrand han sido una familia de mucho recorrido en el Partido Nacional.

De parte de mi padre, las dos cosas, el tema del amor por el periodismo deportivo y el tema también de la política.

¿Es cierto que está en proceso de divorcio?

Ya me divorcié (por diferencias irreconciliables), no es que me estoy divorciando.

Estuve casado por dos años con una mujer hermosa, fuimos novios casi una década y al final el matrimonio es complejo. Hay muchos niveles de complejidad, pero hoy por hoy tenemos una excelente relación, puedo decir que ella es una amiga más con la que tengo una fenomenal relación porque me regaló lo más hermoso que tengo hoy en día que es mi hijo. Por él tenemos una grata relación.

Sí creo que son procesos, lo lamento mucho, no creo que sea lo idóneo, pero bueno, la vida es así, no voy a ser el primero ni el último que lo haga, pero sí considero que lo más importante es lo que ocurre después y lo que hoy por hoy tanto ella como yo tomamos la determinación y seguiremos adelante cada quien con su vida, pero siempre con ese pequeño a quien le tenemos todo ese respeto y amor .

En redes sociales se maneja que su separación se debió a violencia intrafamiliar, ¿es cierto esto?

Me duele lo perverso que puede llegar a ser algunas personas, eso es lo que a mí me duele más. Cuando uno está en política se expone a estas cosas. Eso es totalmente falso.