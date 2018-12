Andrea Díaz, Miss Chile, fue quemada con ácido durante tratamiento de belleza

SANTIAGO, CHILE.- Andrea Díaz, la representante de Chile en el Miss Universo 2018, reveló a sus fans cómo fue el día que un tratamiento de belleza provocó quemaduras, con ácido, en su rostro.



Mediante una sincera publicación, vía Instagram, la joven contó “Una mala práctica estética arruinó mi rostro. Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños: adiós novios, trabajos, modelaje y por supuesto que adiós Miss Universo. ¿Qué país querría enviar a una chica con su rostro quemado?”.



Actualmente, la candidata de Chile se encuentra en Tailandia junto a sus compañeras de otros países. Ahí se alista para la esperada gala de belleza mundial, que se realizará el próximo domingo 16 de diciembre.

La joven compartió las imágenes en su perfil de Instagram.







A continuación otro fragmento del mensaje que escribió Andrea Díaz:

"Viví casi año y medió escondida y espero que puedan ser capaces de ponerse en mi lugar. Es algo que no le deseo a nadie, es feo, doloroso y afecta tanto anímicamente que ni se lo sueñan".



"Al venirme a Chile, me di cuenta que todo no era oscuridad, me empezaron a ofrecer trabajos, volví a modelar y volví a creer en mi. ¡Hoy estoy más segura que nunca que tengo que devolverle la mano al país que me devolvió la alegría y que me hizo comprender que las chilenas la luchamos! Y ante la adversidad levantamos la mirada y salimos adelante, como sea, por nosotras, por nuestras familias, por nuestro país".