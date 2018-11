Geovanny Girón en Tic Tac: “El fútbol es lo que más disfruto”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Geovanny Girón ha tenido una carrera realmente exitosa en el fútbol. Comenzó siendo goleador de ligas burocráticas y salió campeón en todas las canchas.

Su racha victoriosa se extendió en su etapa como dirigente deportivo y entrenador. El fútbol le ha dado todo.

¿De dónde es usted Geovanny?

Yo soy originario de San Ignacio, donde nació Donis Escober y Nínrod Medina. En la capital me crié en la Villa Unión, me formé en la cancha de La Laguna.

¿Cuántos años jugó al fútbol?

Desde los 12 años estoy en esto y continúo jugando, antes era delantero, ahora soy defensa central.

¿Era goleador?

Mi fútbol era rápido, de ahí viene mi apodo “Gacela”. Fui máximo goleador en muchas ligas, por ejemplo, en El Pedregal en mi mejor temporada metí más de 25 goles. Salí campeón en La Laguna, La Cerro Grande, Flor del Campo, Las Vegas, Villa Nueva y otras canchas del país.

¿Su mejor gol?

De chilena y desde la media luna. Eso fue en Guasculile.

¿Usted siempre jugó en burocráticas o fue profesional?

Yo me probé con el Súper Estrella de Danlí y el Atlético Indio, pero las obligaciones familiares me impidieron seguir. La verdad es que se me hizo difícil arriesgar mi familia por algo que veía como una aventura que no era tan segura en ese entonces.

Tiene más de 60 trofeos en su sala, ¿de dónde salieron?

Es toda mi vida, son aproximadamente 25 años de carrera deportiva. He ganado copas en toda la capital, fui máximo goleador, competí en campeonatos regionales y nacionales, fui jugador más valioso. Por ejemplo, en la Liga de Veteranos nosotros con Necaxa terminamos con esa paternidad de Olimpia y Motagua y somos Bicampeones.

¿Cuál ha sido la clave para ganar tantas copas?

iempre nos hemos rodeado de personas de éxito. El futbolista burocrático por lo general cobra por jugar, pero los nuestros van porque les gusta estar en el grupo. Vemos al deportista como un amigo más.

¿Nunca le han sacado algún susto en esas canchas burocráticas?

Gracias a Dios no y eso que he jugado en colonias peligrosas. Los únicos sustos son las fracturas que sufrí, tres en la nariz, dos en las muñecas, me quebré el brazo y me lesioné el tobillo, pero sigo completo y jugando al fútbol que es lo que más disfruto.

¿Usted es hincha de PUMAS UNAM?

Yo sigo el fútbol mexicano y sinceramente que nos encantaron los diseños de los uniformes de Pumas UNAM.

Allá por el 2000 nació Pumas de Honduras. Nosotros hemos representado dignamente la camisa de Pumas en toda la capital. Puede haber otros pumas, pero ninguno con el éxito nuestro.

¿Pero su equipo Pumas solo compitió en las burocráticas?

No, actualmente estamos en la Liga de Ascenso. También tenemos club femenino.

¿Qué jugadores han pasado por Pumas?

Desde César Obando hasta Carlos “El Chino” Discua, Walter Martínez, Óscar Durón, Carlos Valle, Marcelo Pereira, Beto Navas, Moisés López, Julián Galo.

¿De Pumas pasó a estar en la directiva del Necaxa?

Fui vicepresidente del Necaxa. Al club lo ascendimos de Liga Mayor a Segunda y después a Primera División. Estuvimos en el conjunto necaxista hasta que se vendió la categoría al Platense FC.

¿Qué recuerdos tiene del Necaxa de LNP?

Jugamos tres torneos, siempre estuvimos en la liguilla. Éramos el papá de Motagua, en nuestro debut le ganamos 2-0. Desgraciadamente un patrocinador se nos retiró y no aguantamos la presión económica. La falta de experiencia también pesó.

¿Qué le ha dejado el fútbol?

Amistades. Son cientos de amigos que tengo. Le agradezco a mi hermano Jorge Girón y a René Padilla quienes son los que más me han apoyado en mis logros.

¿Como dirigente le genera ganancias el fútbol?

No, esto es una pasión, es esa satisfacción de tener un club y ganar copas. En el fútbol uno como dueño o como dirigente solo invierte o mejor dicho gasta, pero los premios económicos son para los jugadores.

¿Hay futbolistas talentosos en las ligas burocráticas?

Sí y lo sostengo. Lo que pasa es que la mayoría no son disciplinados y el fútbol es una disciplina. También le puedo decir que hay mejores espectáculos en las canchas abiertas que en la Liga Nacional.

¿Las canchas de tierra son las mejores para aprender el fútbol?

La verdad me da pesar ver a los niños jugando en canchas de tierra. Creo que el gobierno y la Fenafuth deberían apoyar más al fútbol menor y al femenino, que están bastante descuidados.

¿El Congreso Nacional debería ayudar más?

Claro... Hay que hacer algo para desarrollar nuestro fútbol. Me pregunto, ¿por qué Wilmer Velásquez, Edwin Pavón, Osman Chávez no mueven un dedo para ayudar a las ligas menores? Eso es ser mal agradecido con el fútbol.

¿Cómo es su relación con el Nene Obando?

Dirigió a Pumas en el ascenso, hizo un gran torneo, para mí debió dirigir al Motagua.

¿Qué hace usted además del fútbol?

Soy contador administrativo y gerente de la empresa Ditex, una compañía que se encarga del comercio textil.

¿Ahora representa a algunos futbolistas?

No tanto como un agente, pero sí le ayudo a algunos. Por ejemplo, estoy apoyando a Fátima Romero, la goleadora de Olimpia femenino, ella y otras dos muchachas tienen muchísimo talento, son de exportación.