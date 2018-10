Rapero Kanye West visita a Trump en la Casa Blanca 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Kanye West visitó el jueves al presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde dijo que su gorro rojo con las iniciales del eslogan de la campaña presidencial de Trump lo hacen "sentir como Supermán".



Tras un almuerzo privado, Trump y West hablaron con reporteros desde el escritorio presidencial, uno sentado frente al otro. West dominó la conversación con una serie de monólogos en los que tocó temas de política social, salud mental, contratos de promoción y su apoyo al mandatario.



"Trump está ahora en su travesía de héroe", dijo West, soltando una grosería para describirse a sí mismo.



West dijo que mucha gente cree que si una persona es negra tiene que ser demócrata y agregó que fue presionado para no usar el gorro de béisbol con las iniciales de "Make America Great Again" ("Devolvamos la grandeza a Estados Unidos").



"Este gorro me da poder", dijo.

Lea además: El último mensaje de Selena Gomez antes de ser internada en un siquiátrico



West dijo que Trump evitó una guerra con Corea del Norte y animó al presidente a cambiar su Air Force One por un avión a hidrógeno.



El rapero también argumentó que Trump merece más respeto: "Si él no se ve bien, nosotros no nos vemos bien".



Cuando West hizo una pausa, Trump dijo: "Déjame decirte que eso estuvo bastante impresionante". Agregó que West es "muy listo".



El rapero también se expresó en contra de las políticas de detención y cateo que Trump apoyó hace poco. El presidente dijo que estaba abierto a otras ideas.



Hace poco Trump tuiteó elogios para West, quien cerró un episodio del programa de comedia "Saturday Night Live" usando el gorro de MAGA y enviando un mensaje improvisado a favor del presidente cuando empezaron a rodar los créditos.



West está casado con la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian West, quien a principios de año logró que el presidente indultara a una condenada por drogas y se ha reunido con altos asesores para hablar sobre la reforma de la justicia criminal.