Piden apoyo para repatriar a hondureña Karla Zelaya, asesinada por su pareja en Perú

Sin embargo, el proceso de repatriación es bastante oneroso, por lo que han decidido apelar a la solidaridad de los donantes a través de una c uenta en la plataforma Gofundme a nombre de la fallecida, Karla Xiomara Zelaya Godoy .

El caso de Karla ha causado conmoción en Perú (lugar donde ocurrió el crimen), en Honduras (país de origen de la joven), En España (nación que le otorgó la ciudadanía) y en Inglaterra (lugar donde ella y su asesino vivían desde hace más de un año), pues los detalles revelados son escalofriantes.

Karla y Jorge habían llegado a finales de septiembre para realizar turismo interno y para que la hondureña conociera a la familia de su novio. Todo marchaba bien, hasta el 22 de ese mes, cuando ella se comunicó con su madre y le dijo que iba rumbo a conocer a su suegra para el día siguiente retornar a Londres.

Desde ese día no se supo si llegó a la casa de la mujer o no y qué le ocurrió, pues en su teléfono y redes sociales no había señales de ella.

Los parientes de Karla pusieron la denuncia de su desaparición ante las autoridades peruanas y el 1 de octubre, el hermano de Karla, que desde el extranjero hacía lo que podía para dar con su paradero, descubrió Jorge Minaya salió de Perú con destino a Chile, donde tomó un vuelo hacia Londres, pero solo.

El 12 de octubre el peruano terminó confesando su crimen y reveló que mató a la joven y la enterró en el patio de la casa de su abuela. El cuerpo fue encontrado en ese sitio tras 10 horas de búsqueda.