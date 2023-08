Listado de hondureños que pueden reclamar su DNI en el Consulado de Honduras en Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El Consulado de Honduras en Madrid anunció que varios hondureños pueden reclamar su Documento Nacional de Identificación (DNI) que fue solicitado hace algún tiempo en esta sede diplomática. La publicación fue hecha el 21 de agosto y se anunció que se darán a conocer más nombres de los dueños de DNI que vayan saliendo, para entrega el importante documento con el paso de los días.

FO14929419

Las autoridades anunciaron que dicho documento será entregado de martes a viernes en un horario de 3:00 a 4:30 de la tarde en esos días y advirtieron que no se entregará el DNI fuera de dichas horas.

A continuación los nombres y los primeros dígitos de las identidades disponibles:

Aarón Josué Rivera A: 1804200500***

Ada Madolin Gálvez G.: 0104199700***

Alba Yoseni López S.: 1626199400***

Alexis Marín Silva A.: 0806197300***

Alma Lidia Escobar H.: 18011996900***

Amalia Yamileth López V.: 121719990***

Amanda Elizabeth Paz G.: 0508199900***

Aminta Dickan P.: 0203197400***

Ana Bessy García R: 0511196300***

Ana Isabel F.: 0615197300***

Ana Lizeth Ochoa E.: 0509198100***

Ángel David Cartagena M.: 1622198500***

Ángela María Alvarado A.: 1613199600***

Angie Carolina Luque A.: 0801197801***

Ashley Dhayanna Mairena Z.: 08011200102***

Aura Leticia Handal P.: 0208197100***

Aurora Marleny Medina C.: 1809198400***

Azucena Laínez M: 0609197400***

Belkiz Hazel Jiménez A.: 0607198500***

Belkis Raquel Jovel L.: 0511199200***

Berta Emilia Rodríguez F.: 0508197600***

Blanca Estela Arias T.: 1007198100***

Blanca Lidia ortiz G.: 0107198100***

Brenda Lizeth Hernández P.: 0507198400***

Brenda Milagro Mejía P.: 0321199000***

Carleli Vanessa Munguía M.: 0606199000***

Carlos Francisco Pérez R.: 0804199300***

Carlos Mauricio Suazo M.: 060619710***

Carmen Candelaria G.: 1001199300***

Cindy Dilenia Baquedano M.: 0605198900***

Cinthia Yasmín Núñez R.: 0105199300***

Claudia Marina Méndez R.: 1503199100***

Cristian Aryury Barahona B.: 1601199400***

Daisy Senayda Medina A.: 0707198900***

Dalila Jelipza Cardoza P.: 0103198200***

Damasis Matute A.: 0107196500***

Danely Dolores Rodríguez A.: 1610198700***

Dania Yasmín Oliva V.: 0804199600***

Daniel Eduardo Barahona M.: 0511199500***

Darling Yareli Hernández G.: 0321199800***

Darlyn Mariela Arzú A.: 0104198800***

Darwin Eli Limas P.: 0507199800***

Delcy María Pineda G.: 1006198900***

Delmi Arely Montoya O.: 1709198400***

Delmira Cáceres S.: 1201198400***

Delmy Estefanía Romero G.: 0801199602***

Delmys Sonaida Martínez P.: 0603199000***

Denia Arcely Romero M.: 1409198100***

Denia Marizol Amaya Q.: 1010199600***

Denis Edgardo Chirinos F.:1515199400***

Deysi Elizabeth Argueta O.: 1511198300***

Diana Waleska Ramírez H.: 0501197901***

Dilma Yorleny Calderón M.: 0615199400***

Dinora Elizabeth Centeno M.: 0510196800***

Doricely Velásquez A.: 0509198200***

Doris Alexis Perdomo E.: 1623197300***

Doris Erica S.: 1315197700***

Dorla Enely Solórzano V.: 0202198800***

Dunia Jessenia V.: 1604198200***

Eber Adoni Núñez G.: 0509199400***

Edgar Yonathan Hernández A.: 081199500***

Edita Enelda Lobo S.: 0208196900***

Edris Nedinia Domínguez B.: 0321200100***

Eduardo Antonio Fúnez F.: 1709198700***

Elba Nohemy S.: 1613197300***

Elda Nely Sánchez V.: 1003199000***

Elda Xiomara López C.: 1618198300***

Elida Marisol Cruz A.: 0511199600***

Elin Marcela Méndez O.: 0610199600***

Elisa Cedema Martínez R.: 1101200200***

Elizabeth A.: 1801197600***

Elsa Marina Donaire D.: 0313198200***

Elsa Sofía García J.: 1506197900***

Elva Leticia Vallecillo R.: 0208197300***

Elvin Omar Prado C.: 1613198700***

Elwin Villalobos E.: 0507198000***

Emilson Noel Amador P.: 0209199400***

Erica Dinora Canelas A.: 1518198000***

Ericka Fabiola García C.: 08012002201***

Erika Margarita Martínez A.: 1627199000***

Erika Selenia Cruz O.: 1808198400***

Erlinda Ávila G.: 0306197200***

Erling Jessenia Amaya R: 0321198900***

Evelin Dayana Martínez V.: 1618199900***

Fátima Beatriz Domínguez M.: 1006199300***

Fatima Jakeline Paz R.: 1709200100***

Fatina María Valladares S.: 0704198200***

Felicita Martínez P.: 1210198100***

Fernando Ariel Rosales L.: 1807200000***

Flor Idalma Sánchez O. - 1503198401***

Franci Julia Moreno D. - 0612197900***

Fredy Abrahan Paguada M. - 1807199100***

Gexy Karina Ramírez A. - 0615199600***

Gilma Lizzeth Peña R. - 1309198700***

Gilma Soraya Rodríguez S. - 0703197401***

Gina Liseth Figueroa G. 1810199200***

Gladisel Ortega V. - 1402198700***

Glenda Lorena Chávez L. - 1623198500***

Glenda Patricia F. - 1804197700***

Gloria María Rodríguez C. - 0509199700***

Greysi Mabel Pachecho V. - 0101199400***

Gricelda Jesús Paz F. - 1626196800***

Gueivy Fabiola Banegas S. - 0105198600***

Hanyi Maryori Rivera H. - 1601199500***

Harold Hog Castillo L. - 0902199200***

Henry Madrid A. - 0503198800***

Hilda Melissa Vásquez A. - 030119800***

Horalia Merina Ramos C. - 1315199500***

Indira Gisselle Núñez S. 0101198401***

Ingrid Janeth Elvir L. - 0816200000***

Ingris Marina Guerrero C. - 1801198300***

Iris Gabriela Guevara M. - 0301199000***

Iris Oneyda Ordóñez M. - 0609199200***

Irlene Johana Duarte P. - 0509197900***

Irma Elizabeth López F. - 0506198400***

Irma Remigia Gómez M. - 1621199200***

Israel Alexander Oseguera R.- 1701199300***

Ivis Francisco Cruz P. - 1811198800***

Jaheira Jackeline Erazo M. - 0509198800***

Jairo Nahun García A. - 0719198900***

Jakeline Vanessa Guerrero V. - 0304199700***

Jessica Melissa Mejía R. - 1701198200

Jessica Yesenia Henrández A. - 0505198100***

Joel Arturo Rivera A. - 0511197700***

Jonathan Josué Vivas C. - 0801199600***

Jorge Francisco Carranza C. - 0301198300***

José Alejandro Flores L. - 0828200000***

José Anival Sierra F. - 1702197700***

José Eduardo Manzano G. - 1607198200***

José Joel Castro V. - 0205197200***

José Melquisedec López E. 050920000***

José Miguel Ocampo R.: 0101198800***

José Orlando Torres P.: 1519199900***

José René Castellanos G.: 0501200200***

José Ulices Moreno R.: 0806200300***

Josefa Munguía R.: 0804198400***

Joselina Gonzáles G. - 1006198600***

Juana Yolanda Estrada V. - 1811199300***

Judit Del Carmen Sobalvarro F. - 0815199800***

Julián Martínez M. - 0509196200***

Kandy Nicoll Cortés - 1622200100***

Karen Idania Teruel B. - 1620198500***

Karen Melania Matamoros A. - 0611200400***

Karen Yamileth Hernández G. - 1004199600***

Karen Yaneth Mejía P. - 0205199400***

Karla Ibeth A. - 0301197700***

Karla Patricia Izaguirre M. - 0602198800***

Kathia Valentina Chávez M. - 0611199900***

Katy Al ejandra Zambrano L. - 1709200101***

Keidy Viviana Zambrano P. - 0512198700***

Kelin Yohana García G. - 0801200401***

Kelly Marsela Ramos C. - 0701199800***

Kenssy Nibeth Argueta A. - 1511199700***

Keydi Mariela Álvarez C. - 0610199900***

Keyla Jaquelin Mendoza Q. - 1619200100***

Keyla Marilin Martínez M. - 0804199600***

Keyla Yurubi Sánchez M. - 0506199600***

Keylyn Oneyda Herrera M. - 1301199100***

Lastenia Jakelyn Bautista R. - 1208198200***

Leda María C. - 0703197000***

Ledvia Libeth Díaz N. - 0208198800***

Leonel Acevedo C. - 1623197800***

Lesbia Leticia Peralta M. - 1519198200***

Lesly Iveth Alas V. - 1804199500***

Letis Susana Molina O. - 0602198200***

Leydis Cristina Bustillo C. - 0805198900***

Leyne Yessenia Ortega V. - 1402199200***

Lidia Jahaira López R. - 1801199600***

Lidia Suyapa Montes P. - 1804198000***

Lila Margarita V. - 0609198700***

Lilian Xiomara Osorto M. - 0703198000***

Liliana Ibeth E. - 0401198801***

Llancis Elisa Peralta L. - 1706197800***

Lorena Gómez P. - 0601197700***

Lucinda Janneth I. - 10071198800***

Lucy Margarita Castillo Q.: 060319940***

Ludin Juliza Sanabria S.: 0405198800***

Marcio Roberto Avendaño C.:0 601198700***

Marco Antonio Ávila C.: 1201197500***

Marcos Alexi Vega Y.: 0209199300***

María V.: 1806198100***

María Angela Simion D.: 0507199200***

María Bersalia Menjivar N.: 0104199100***

María De La Cruz Lara B.: 1601194200***

María Del Rosario Munoz P.: 1601199000***

María Dilcia E.: 1618197100***

María Dionicia Diaz D.: 1004198600***

María Elizabeth Torres S.: 0511197000***

María Emelina Benitez R.: 1320198800***

María Esther Martinez M.: 0509199600***

María Francisca Melgar P.: 10511197600***

María Macaria Mezad.: 11006198400***

María Norma Lopez V.: 1006198201***

María Olinda Gomez M.: 1006198500***

María Petronila Cruz A.: 0815198600***

María Santos Rivera V.: 1315198200***

Marialex Alina Márquez V.: 1208199900***

Marian Zoeth Gálvez M.: 0805199500***

Maritza Sánchez G.: 1013199200***

Maritza Urquía B.: 10310199000***

Marlen Yesenia Espinoza B.: 10613198400***

Marleny Jackeline Martínez A.: 0816198900***

Marleny Mairedh Zunigar.: 10801200100***

Martha Elena Amador E.: 10715197500***

Maryuri Daniela Montoya V.: 10320200400***

Matilde Tomasa Galeas M.: 1810197600***

Mayra Alejandra López R.: 1620199600***

Mayra Dilcia Arias T.: 1007198200***

Mayra Janeth Paz C.: 11612198000***

Meiby Graciela Perdomo T.: 1310199500***

Melba Sagrario Ventura R.: 10511198500***

Melida Argelia Linarez G.: 10606197700***

Melvin Francisco Zapata C.: 0826199600***

Menna Mabel A.: 10703197800***

Migdalia C.: 0609197700***

Miguel Ángel Carvajal M.: 0501197401***

Milton Noé Ruiz G.: 0103199500***

Miriam Ondina Díaz C.: 11317198800***

Mirian Justina Domínguez A.: 0202199600***

Mirian Rosa Saravia R.: 0301198200***

Mirna Susana Hernández N.: 1501198602***

Mirtha Lizeth Menocal H.: 1513198600***

Mitzy Laryza Hernández B.: 0605198700***

Nanci Yolibeth Cruz V.: 0313198900***

Nataly Nicoll Reyes Z.: 0306200100***

Natividad Lara L.: 0503198700***

Neil Orlando Videa C.: 0804199900***

Nelda Sofía Cantarero V.: 1007198200***

Nelly Verónica Gómez B.: 0806197600***

Nevin Alfonso Barrientos A.: 0801198700***

Nidia Yaneth Artica C.: 1810199200***

Noé de Jesús Sánchez A.: 1003198700***

Noemy Madrid H.: 1623197500***

Nolvia Marilú Pineda M.: 1620198100***

Nora Isabel Bertotit G.: 0609198800***

Norma Alicia García G.: 0507197600***

Norma Argentina R.: 1801196600***

Norma Dinora Meza C.: 0607198201***

Norma Esperanza Amaya A.: 0208198000***

Norma Yolanda C.: 1519199500***

Ondina Barahona A.: 1623198800***

Oneyda Carolina Banegas V.: 0803198800***

Oneyda Pradid O.: 0714198101***

Orfa Dalila Murillo M.: 1810198700***

Orfilia Idiáquez G.: 0703196800***

Patricia Lizzeth Hernandes M.: 0703199401***

Pedro Antonio V.: 1801197800***

Peggy Nicole Ordóñez E.: 0801199700***

Ramona Sagastume J.: 1601197800***

Santos Selenia Molina R.: 0208198000***

Sara Jesús Rodríguez R.: 0510199600***

Senayda Patricia Rodríguez R.: 1006199800***

Silvia Judith Cardona P.: 1602198800***

Silvia Yadira Funes F.: 0808199400***

Sindy Julissa López C.: 0704199000***

Sindy Yosselin Martínez C.: 0510199600***

Sonia Albertina Coleman F.: 1511198900***

Stephany Michelle Antúnez P.: 1519200300***

Sury Yamileth S.: 0607200700***

Tatiana Carolina Videa P.: 0826198800***

Tirza Osiris Santos O.: 0511196800***

Tony Yanir Canales C.: 0103200000***

Víctor Manuel Rodríguez M.: 0715198200***

Vilma Sagrario Munguía A.: 0804199700***

Wendy Adaluz Ortiz M.: 0815199300***

Wilfredo G.: 1707197200***

Wilfedo Alberto Alonso O.: 0703198900***

Yani Noelia Arriaga M.: 1311199800***

Yanori Ferrera S.: 1619200000***

Yenifer Paola Chavarría L.: 0601199000***

Yesika Patricia Padilla J.: 0814197900***

Yesni Yojana Rivera V.: 1603199600***

Yolanda Márquez L.: 0607198400***

Yolanda Mercedes Chinchilla O.: 1401198000***

Yunior Arturo Fernández V.: 0508188400***

Yury Concepción Reyes M.: 1627199000***

Zoila Angelina González P.: 0511196700***

