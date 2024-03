Instan a tepesianos a reinscribirse para seguir protegidos

Esto significa que los acogidos en el TPS no correrán ningún riesgo y continuarán bajo protección , pese a que ese era el objetivo con el inicio del caso, luego que el gobierno de Donald Trump suspendiera el TPS en 2017.

“Las extensiones automáticas finalizarán el 30 de junio de 2024 y hay que recordarle a la gente que si no lo hacen en ese tiempo entonces quedarán desprotegidos”, indicó Mardoel Hernández, líder migrante hondureño y miembro de la Alianza Nacional por un TPS.

Si bien, el actual TPS concluye el 5 de julio de 2025, quienes no se reinscriban antes del 30 de junio de 2024 podrán aplicar, pero “quedarán desprotegidos y no hay seguridad que vuelvan a ser inscritos. Hemos sabido de casos de personas que ya hicieron el trámite y van más seis meses y no les han respondido”, contó Hernández.

Los hondureños que busquen continuar con su TPS deberán llenar los formularios I-821, solicitud de Estatus de Protección Temporal y el Formulario I-765.