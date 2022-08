Hondureña es asesinada por su expareja en Estados Unidos

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.- Una hondureña perdió la vida este miércoles a manos de su expareja, quien supuestamente la maltrataba. El hecho ocurrio en Upper Darby, Filadelfia, Estados Unidos.

Se trata de María Lucía Caravantes Rodríguez, de 27 años, quien era originaria de la comunidad de Quebrada Seca, municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán.

Según trascendió, la compatriotra había decidido migrar al extranjero huyendo de los maltratos de su expareja, sin embargo, este la alcanzó y la asesinó con una supuesta arma de fuego.

De acuerdo a varios relatos, la víctima se había separado de su expareja porque este la maltrataba, lo que habría ocasionado el enojo y furia del hombre para quitarle la vida a la compatriota.

LEA: Lentitud en los trámites y agresiones de funcionarios y guardias denuncian hondureños en consulado de Houston

Los familiares de la mujer, quienes estaban devastados, explicaron que la joven había migrado hace un año para buscar mejores oportunidades y ayudar a su familia e iniciar una nueva vida lejos de él. Sin embargo, nunca imaginaron que esta tragedia ocurriría.

“Yo no esperaba esto, pero Dios tiene que tomar sus medidas para el que hizo eso con mi hija, ingrato que se aprovechó de ella, me sonsacó de aquí, me la llevó para matármela”, mencionó.

Según contó la madre, el supuesto agresor llegaba a su casa y ella aconsejaba a su hija sobre su expareja, pero su “nunca le hizo caso”.

VEA: “Prometo cuidar de tus hijas”: El desgarrador mensaje de hermana de hondureña asesinada por su expareja en EEUU

“Pedimos ayuda al pueblo y al gobierno del país para repatriar a nuestra hermana. La queremos enterrar aquí. Esto no es fácil, es algo terrible”, menciono su hermano Elvin Caravantes, quien dio su número para recibir cualquier tipo de ayuda: 9635-8370.

Cabe mencionar que la joven era madre de dos niñas, quienes habrían presenciado el violento crimen.

Hasta el momento se desconoce el paradero del supuesto asesino, así como su identidad.

+Una niña hondureña muerta y varios lesionados dejó accidente de migrantes en México

Los crímenes de hondureñas en el extranjero han hecho eco en las últimas semanas, pues se han reportado varias muertes violentas en lo que va del año.

El caso más reciente fue el asesinato de una mujer y su hijo a manos de su expareja, un hombre de origen olanchano identificado como José Murillo, de 42 años.

Murillo Salgado había logrado escapar de Memphis, pero un policía que patrullaba la carretera interestatal miró el vehículo que coincidía con la descripción que las autoridades habían dado del sospechoso del asesinato y fue capturado.

ADEMÁS: Entre lágrimas y dolor velan a migrantes que murieron asfixiados en contenedor en Texas, EEUU