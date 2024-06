”Desde ayer estoy buscando información con el Ministerio Público. Hasta hoy logré hablar con ellos, pero no se determina si es el cuerpo de mi mamá o no. Estamos nosotros en espera de que nos digan si es el cuerpo de mi mamá o no”, relató López.

El juicio contra Malouf tuvo un giro inesperado cuando uno de sus enfermeros, Luis Castro, decidió revelar detalles sobre el caso, señalando al cirujano de haber planificado el crimen contra la hondureña.

¿Por qué cambió de parecer y cambió su declaración ante el Ministerio Público?

Según tenía entendido y fue lo que pude escuchar ese día en la audiencia, el doctor los tenía coaccionados, ya que él les pagaba abogados y todo, entonces los abogados trabajaban para el doctor y se hacía lo que el doctor decía.

Sin embargo, tuvieron una pequeña discusión y ya todos contrataron su propio abogado. Ahí fue cuando ya cada abogado empezó a darle sus recomendaciones a cada uno de sus defendidos y ahí fue donde el enfermero decidió declarar.

Como familia ¿Qué piden para los responsables, especialmente al principal sospechoso?

Primero que nada, yo a la justicia guatemalteca no le pido, le exijo que haya igualdad de derechos para todos, ya que desde el principio, personalmente, yo me he dado cuenta y lo he hecho público a los medios de comunicación que se le ha estado beneficiando al doctor de una manera diferente a los otros implicados ¿Cómo es posible que al enfermero se le lleve a los tribunales y a él no? A él le vayan a tomar su declaración a la cárcel. ¿Dónde está la igualdad de derechos?