Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este sábado 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Varios sectores del país no tendrán electricidad este sábado 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con los listados de cortes de energía publicados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ).

Distrito Central, Francisco Morazán, De 8:30 a.m A 1:30 p.m

Distrito Central, Francisco Morazán, De 8:00 a.m A 4:00 p.m

Puerto Cortés, Cortés, De 8:00 a.m A 3:30 p.m

6

Col. 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 De Mayo, Baracoa Pueblo, Col. San Miguel, Carretera Vieja Baracoa, Col. Las Brisas De Baracoa, Baracoa Johs On, El Bun, Col. López Bonillc, La Unión, El So Foco, Los Cruces, Tapón De Los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, kilómetro 2, Sector La Cooperativa, Honducar I Be, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José De Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya Y Nueva Ticamaya, Nola, Dele, Savoy, Manacalito). Choloma: (Aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo), Tela (Meroa 8, Meroa Río, El Champerío Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I Y Guayabal II, Toloa Empalme, Toloa Creek Y Creek Martín Ez), Progreso (A 45, La Curva De Dora, La Bolsa De Pava).