Xiomara Castro: “No voy a permitir que se use la extradición para chantajear a las FFAA”

“Esos que hoy me señalan, que se lamentan cuando llaman que no hay que pelearse con amigos, yo entiendo que tenemos amigos y relaciones económicas con países, pero esas relaciones deben ser de respeto y no de injerencia. El pueblo sabe todos los proyectos que hemos impulsado, demostrando que los fondos e ingresos están siendo canalizados en proyectos que estamos haciendo”, sostuvo.

“Aquellos que entregaron los bosques y mares con los ríos. Los que se postran a las fuerzas extranjeras para que vengan a implementar mecanismos que no son nuestros, imponer voluntades que no son las voluntades del pueblo”, añadió.

Asimismo, abonó que “este gobierno iba a ser de transición, de dictadura a la democracia; pero estamos haciendo más de lo proyectado porque estamos levantando empresas muy importantes para el país”.

Finalmente contó que existe un plan en contra de su gobierno y que la embajadora de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, atacó al ministro de Defensa y Jefe de las Fuerzas Armadas, José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, respectivamente.

“Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno y es importante que se sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país, miren lo delicado que eso significa, un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pone en precario el proceso electoral que se avecina, nosotros ya pasamos un golpe de Estado y ya vivimos lo que eso significa; violencia, persecusión, violaciones a derechos humanos. Quiero prometerle al pueblo que no más golpes de Estado y no voy a permitir que se use el instrumento de la extradición para chantajear a las Fuerzas Armadas”, concluyó.