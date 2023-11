Temen que Xiomara Castro elija a familiar como nuevo jefe del EMC

Maldonado advirtió que “ni el jefe del Estado Mayor Presidencial ni el de la Policía Militar pueden optar porque no forman parte de la Junta de Comandantes”. Por su parte, Romeo Vázquez pidió respetar las promociones y que la elección no tenga sesgos políticos. “La presidente tiene la atribución de hacer el nombramiento, lo normal es que se respeten los métodos para mantener la unidad de mando y que no haya descontentos, porque si se pone a un Mayor se llevaría de encuentro a una promoción, debe ser dentro de los parámetros como antigüedad y de nada serviría que se haga un nombramiento mezclando el tema político”, acotó.

Vásquez añadió que “las Fuerzas Armadas deben darse a respetar sin mezclar el tema político como ha pasado, el actual jefe se convirtió en un momento determinado en un mandadero político y eso es inapropiado porque las Fuerzas Armadas merecen respeto, él utilizó las Fuerzas Armadas como una trinchera política”.

Entre los militares existe la sospecha que hay intenciones de designar como nuevo jerarca de las FF AA a un general cercano a la familia presidencial. Sobre el particular, el general retirado Isaías Barahona advirtió que “no es saludable que se escojan personas con relaciones cercanas a la señora presidenta o del ministro de Defensa porque no se sabrá si habrá libertades”. “La señora presidenta tiene la atribución y debe ser en los parámetros, tiene que ocurrir el relevo de las Fuerzas Armadas y que el nombramiento sea apolítico para cumplir con las necesidades de las misiones constitucionales, no es un tema distinto a lo ocurrido antes”, concluyó.