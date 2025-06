El CNE fija en L43.25 el valor de cada voto para elecciones generales

Para las elecciones primarias y generales de este 2025, el costo por voto se mantiene, no así el techo de gasto a nivel presidencial, el cual para los comicios del próximo 30 de noviembre aumento en L3,310,787.50.

"No, no se gasta lo que pasa es que le ponen esa cantidad considerando la importancia que tiene el cargo que no es lo mismo aspirar a presidente que a diputado, pero esa cantidad establecida es para evitar que otro o que alguno de los candidatos en vez de 500 pueda invertir un millón o el doble", señaló.

A criterio del exfuncionario electoral, la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) debe seguir de cerca el proceso de fiscalizar los fondos previo, durante y posterior a este proceso electoral.