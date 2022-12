Ellos son los 10 villanos de 2022 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las dudosas y muy c riticadas acciones ejecutadas y posiciones adoptadas desde los puestos que ostentan colocó a muchos funcionarios en la categoría de villanos este 2022 .

Redondo fue puesto en la silla de la presidencia del órgano legislativo porque la presidenta Xiomara Castro lo eligió, pero no obtuvo los votos del hemiciclo para instaurarse en una ardua competencia con Jorge Cálix.

El punto negro -han denunciado la oposición y expertos políticos- es que lo que antes era malo ahora es bueno con Redondo a la cabeza. En el pasado emitió muchas críticas en contra de su antecesor, Mauricio Oliva, pero ha fortalecido las viejas y cuestionadas prácticas de legislar: replica madrugones que se prestan a la corrupción y aprueba leyes polémicas como la Ley de Amnistía Política, que ya otorgó cartas de libertad a varios personajes involucrados en actos de corrupción en el pasado.

Otro punto flaco en su gestión es que no ha sabido generar consensos y son muchos los proyectos se han ido engavetando porque no logran los votos necesarios. A su vez, ha tenido roces con diputadas que lo han acusado de no respetar a la mujer. El pleito más sonado lo mantiene con Beatriz Valle, disidente del Partido Libre.

Otro lunar negro a su gestión este año fue el bono de 100,000 lempiras que otorgó a los congresistas con el supuesto de ayudas para las comunidades, incentivo económico que negó pero que finalmente sí fue entregado.