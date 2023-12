Vive la experiencia de disfrutar Irlanda con UTH y ELI Schools

“La nueva alianza estratégica entre nuestra universidad y Eli School, junto a Work and Study Travel, ofrecen la oportunidad de vivir una experiencia única de estudiar y a su vez aplicar para diversas fuentes de empleo en un país excepcional, no solo por su belleza natural, sus habitantes son maravillosos”, recalcó.

Desde 2017, ELI Schools, en colaboración con Work and Study Travel, ha sido una figuraprominente en la enseñanza del inglés en Irlanda, no solo por su calidad educativa, sino por su enfoque en proporcionar una experiencia integral a sus estudiantes. Work and StudyTravel es una marca emblema del Work and Study Travel Group, un conglomeradoempresarial que también incluye escuelas de idiomas en Canarias.

La Universidad Tecnológica de Honduras, está comprometidos a construir puentes hacia un futuro brillante. A través de alianzas estratégicas, trabajando incansablemente para empoderar a la comunidad estudiantil y a la sociedad en su conjunto.

La formación académica de calidad es nuestra piedra angular, y a través de estas alianzas, enriquecemos nuestras ofertas y programas, asegurando que nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible.

Los interesados pueden adquirir mayor información a correo electrónico: carlos.mejia@workandstudy.travel

De igual manera a través de la página web: https://www.workandstudy.travel