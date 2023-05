TSC revela millonaria pérdida en Enee por amnistías a usuarios

El ente contralor notificó el Informe Especial No. P-01-2023-DPC-DCSD-ENEE, que se desprende de la Investigación Especial de la denuncia registrada con No. 0801-2022-27, practicada en la ENEE, por el período comprendido del 02 de mayo de 2018 al 25 de julio de 2019.

La ENEE suscribió un contrato con la EEH donde se convino desarrollar actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica, entre ellas, la recuperación de la mora acumulada a la fecha de inicio del contrato. Es evidente que este pacto no se cumplió por parte de EEH.

El TSC constató que la ENEE y la EEH no tenían actualizada la base de datos de sus clientes. El TSC no observó que estas empresas, dentro del ámbito de sus responsabilidades, hayan verificado a profundidad el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, a fin de establecer con exactitud que los beneficiarios de la condonación efectivamente pertenecían al sector residencial.

El TSC no encontró justificación para la aplicación del beneficio de la condonación, no obstante, las amnistías se encontraban justificadas ya que el objetivo era la recuperación de saldos pendientes de clientes con una mora referida en los decretos.

Además, el TSC pudo constatar en la base de datos de la ENEE la existencia de un grupo de usuarios a los que se les realizó un cambio en el código y/o tarifa, pasando de zona residencial a comercial, gobierno y/o municipalidad. Previo a este cambio, estos usuarios fueron beneficiados con la aplicación de la condonación. No existe una explicación del porqué se realizó el cambio de tarifa, y si al momento de la aplicación del beneficio realmente tenían derecho a recibirlo.

Dentro de la base de datos aparecen con números de clave a nombre de clientes del sistema financiero, comercios, industrias, entre otros; resultando en primera instancia incoherente con lo establecido en las referidos normativas.

La aprobación para la condonación de capital adeudado por energía consumida y no pagada, benefició a usuarios que no cumplieron con sus obligaciones ante la ENEE. Se determinó la existencia de un grupo de usuarios que arrastra una mora que supera el medio millón de lempiras, perteneciendo estos a una zona residencial, lo cual no es congruente.