CNE oficializa triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato del Partido Nacional, Julio Antonio Avilez fue declarado como alcalde electo del municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, tras finalizar el escrutinio y la validación de los resultados electorales.

Según el documento aprobado por el pleno del CNE, el aspirante nacionalista obtuvo 3,302 votos, una ventaja de más de mil votos sobre su principal oponente en la contienda municipal.