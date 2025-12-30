CNE oficializa triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Santa Lucía

El aspirante nacionalista obtuvo 3,302 votos, una ventaja de más de mil votos sobre su principal oponente en la contienda municipal por Santa Lucía

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 08:35

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato del Partido Nacional, Julio Antonio Avilez fue declarado como alcalde electo del municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, tras finalizar el escrutinio y la validación de los resultados electorales.

Según el documento aprobado por el pleno del CNE, el aspirante nacionalista obtuvo 3,302 votos, una ventaja de más de mil votos sobre su principal oponente en la contienda municipal.

La declaratoria se realizó una vez cumplidos los procedimientos legales, incluida la revisión de actas y la resolución de incidencias registradas durante el proceso.

Con esta resolución, el CNE concluye oficialmente el proceso electoral en Santa Lucía y deja firme la elección de las autoridades municipales que asumirán funciones en el próximo período de gobierno local.

