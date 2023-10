Transportistas hondureños amenazan con tomarse fronteras por visa de Costa Rica

Este sector se ha visto afectado desde que comenzaron las medidas restrictivas en el país vecino, cuando desde el gobierno decidieron implementar una prohibición de ingreso para los hondureños que no contaran con una visa emitida por Costa Rica , algo que no sucedía antes, ya que bastaba el Documento Nacional de Identificación (DNI) o el pasaporte.

“El lunes (23 de octubre) a más tardar, si no nos resuelven, nosotros vamos a tomar medidas más duras, porque no podemos seguir así, aunque nos violenten”, aseguró Marlon Romero.

Según ellos, el querer hacer las cosas bien ha puesto en desventaja a los conductores hondureños, por lo que piden al gobierno que dialogue con las autoridades de Costa Rica y que se pongan de acuerdo para eliminar ambos la restricción a los conductores de transporte de carga.

“Por favor, pónganse la mano en el corazón. Solucionen este problema porque ya no soportamos, tenemos deudas en los bancos que tenemos que cancelar, si no viajamos no ganamos nada, no tenemos ningún subsidio”, mencionó uno de ellos.