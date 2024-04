Tomás Zambrano ante frase de Fredis Cerrato sobre exportación de camarón: “no estaban preparados para gobernar”

A través de X, antes Twitter, el diputado nacionalista refutó que los camarones puedan permanecer congelados durante dos años y no dañarse, tal y como aseguró el ministro en declaraciones a distintos medios de comunicación.

Y es que Fredis Cerrato , en su entrevista sobre la crisis que vive el sector por el cierre del mercado mexicano al producto hondureño, afirmó que “el camarón no pierde como tal, se congela, y el camarón tiene la oportunidad de estar congelado durante dos años sin que tenga ningún deterioro”.

“Cada vez que un ministro de este gobierno de ineptos de Libre abre la boca, queda claro que NO ESTABAN PREPARADOS PARA GOBERNAR, después de hacerse famoso por decir que la Libra de pollo costaba L7.00, ahora dice que los camarones pueden estar 2 años congelados... ¿y los miles empleos que se han perdido en los últimos 2 años también se van a “congelar”?”, fue parte del posteo que realizó Zambrano.

“Las decisiones tomadas con dogmatismo ideológico y no por ideas, como romper relaciones con Taiwán, país que se portó como un buen hermano con Honduras, por ir a abrazar a un país que solo ha engañado a todas las naciones que han caído en su trampa, tiene a mi región -la zona sur-, pasando por una de las peores crisis económicas de la historia, Los empleos se pierden y no se crean nuevos... ¿Es este el cambio que quería la gente? Engañaron a 1.7 millones de nobles hondureños que creyeron en ellos, es tiempo de sacarlos del poder...”, agregó el jefe de bancada de la oposición en su tuit.

Las declaraciones de Cerrato también generaron comentarios en la diputada Merary Díaz, quien publicó en su perfil dos posteos referentes al tema.

“Estos funcionarios de Xiomara Castro todos tiene en común que no son más brutos por qué ya no les da el tiempo, mientras se logran colocar, se congelan y el gobierno asume los impuestos y la paga de salarios y gastos a las empresas y trabajadores”, publicó en uno y agregó en otro posteo que “Ojalá la bruteza se exportara así el gobierno de Xiomara Castro y Libre ya no tendría funcionarios ni militantes”.