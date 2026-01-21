Con foto de su credencial en celular ingresa Rolando Contreras al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que colectivos de Libre rompieran en pedazos la credencial de Rolando Contreras, parlamentario del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) por Cortés, esta mañana, para lograr ingresar al Congreso Nacional (CN), tuvo que presentar su documentación en formato digital desde su celular. La mañana de ayer martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la entrega de credenciales en las tres sedes partidarias: Nacional, Liberal y Libre. Al filo de las 10 de la mañana se inició con la entrega para el Partido Liberal en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), a los 41 diputados.

Mientras tanto, desde las instalaciones del CNE se entregaban las acreditaciones a los 298 alcaldes electos, donde una turba de colectivos del partido Libertad y Refundación se plantó en las afueras en apoyo al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana. Contreras acababa de retirar el documento cuando al salir de las instalaciones fue atacado los manifestantes y, entre empujones e insultos, lograron arrebatarle su credencial para romperla. Hoy, al momento de su ingreso al Legislativo, el diputado tuvo que presentar su credencial desde su celular, informando que ya se encuentra estable de salud.