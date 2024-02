Suspenden toma en la Sedh; temen que Roque siga al mando

“Me parece una falta de respeto si nos están tomando el pelo, nos están dando atol con el dedo para calmar un movimiento que está ahí en una toma. En realidad no se está haciendo un esfuerzo de verdad para desmantelar el reino del terror que está conducido por la ministra Natalie Roque”, cuestionó.

“(Angélica) si no tiene una independencia, si en realidad el objetivo es calmar las aguas no va ir a hacer nada, ni tampoco va ir a hacer nada Héctor Becerra, porque si los hilos del poder están manejados por Natalie Roque, no se va avanzar un centímetro en la política de derechos humanos”, advirtió.

En ese sentido, Meza hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que exponga sus pretensión al mantener a Roque en el poder, cuando destruyó lo poco que la Sedh había logrado. “No se debe de quedar impune las violaciones a los derechos humanos”, exigió.