Sectores internos del CAH creen que el proceso de elección fue politizado

Para volver más complicada la votación, la fórmula de la togada Ana Cardona y su colega Arnold Contreras declinó ayer viernes, según Cardona, porque hay una evidente politización en relación al proceso al interno del CAH.

“Desde que se iniciaron las inscripciones en las planillas correspondientes se ha observado una politización entre unos y otros candidatos, situación que contrario a fortalecer el proceso, lo debilita”, argumentó Cardona.

La profesional del derecho reiteró que “este es un proceso politizado que me deja en desventaja como participante; mi interés únicamente era colaborar a transparentar el proceso”.

Sobre lo aseverado por Cardona, el presidente del CAH, Rafael Canales, expresó: “Yo lamento las declaraciones de la abogada Cardona, ella dice que se ha partidizado el proceso, pero no obstante ella es de afiliación nacionalista; a lo mejor no tuvo el apoyo porque más bien ella lo hace partidario”. Canales señaló que “no me pareció correcto que ella alega ignorancia, que dice que es poco participativo, porque dice que (la votación) solo se llevó a cabo en Tegucigalpa”.

Según el dirigente gremial, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras estableció desde 1965 que las asambleas extraordinarias solo pueden realizarse en la sede central del CAH, en la capital de la República.

