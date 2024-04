Secretaría de Gobernación desmiente falta de transferencias a Alcaldía de SPS

Semanas atrás, el alcalde Roberto Contreras denunció que el gobierno le adeuda 233 millones de lempiras a la Alcaldía de San Pedro Sula y expresó su malestar diciendo no entender qué castigo están pagando los sampedranos para no recibir estos fondos que pudieran ser utilizados para la realización de obras de infraestructura, escuelas y salud.

El edil sampedrano dijo que el gobierno debe a la Alcaldía L 88 millones de 2022, L 112 millones de 2023 y L 33 millones de 2024 para un total de 233 millones de lempiras.

“Primero argumentaron que no pagaban porque no se habían hecho las liquidaciones, pero se presentó toda la información y se entregó en el Ministerio de Gobernación”, manifestó Contreras.

“San Pedro Sula sigue siendo una ciudad marginada por el Gobierno central en todos los aspectos. De los fondos BID, que fueron más de 300 millones de dólares que sacaron prestados, no le concedieron ni siquiera un dólar para San Pedro Sula para hacer por lo menos el libramiento de la ciudad. Todos esos fondos se fueron para carreteras en otras ciudades”, denunció el alcalde.

Contreras lamentó que el gobierno no gire los fondos correspondientes a San Pedro Sula y mencionó que el daño no se lo hacen a él, si no a la ciudad y sus habitantes.