Romeo Vásquez Velásquez revela qué le dijo Hugo Chávez hace 15 años

“Fue a inicios de 2009 cuando Chávez vino aquí a Honduras, lo fuimos a recoger a la base aérea de Tegucigalpa y se me acercó y me saludó y casi en susurro me dijo: ‘General, yo sigo siendo militar igual que usted, lo que pasa es que estoy prestado a la política y estoy llevando a cabo un proyecto ambicioso que es el socialismo del siglo XXI’”, dijo Vásquez Velásquez mientras mostraba a cámara una fotografía en donde aparece saludando al mandatario venezolano.

“Luego me dijo: ‘El socialismo del siglo XXI es regional y Honduras ya es parte de él, yo le he dado mucho dinero a su comandante, al presidente Zelaya, así que espero que usted me lo apoye’”, agregó el militar hondureño.

Mientras Hugo Chávez continuaba hablando, Romeo Vásquez señaló que escuchó por varios minutos al venezolano, mostrándose muy preocupado por la agenda que tenía para Honduras.

“No dije nada y quedé reflexionando: ‘Hacia dónde nos lleva Chávez y hacia dónde nos lleva el presidente Zelaya’”, manifestó.

“La reflexión que yo hago es decirle al pueblo hondureño que razonen adecuadamente dónde nos quiere llevar este gobierno. ¿A una dictadura tipo Venezuela? ¿Lo vamos a permitir nosotros? Nosotros tenemos que estar claros que debemos luchar por nuestra libertad”, cerró el exjefe del Estado Mayor Conjunto, refiriéndose ahora al gobierno de Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya.