En riesgo aprobación de temas para elecciones por desacuerdos en el CN

Frente a un Congreso Nacional paralizado y poco productivo, temas como la ampliación presupuestaria al Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y la aprobación del presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ) podrían no lograrse antes de las primarias, coincidieron analistas.

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de acuerdos en el Congreso Nacional entre las bancadas políticas pone en riesgo y precariedad varios procesos importantes antes, durante y después de las elecciones , al no priorizar la aprobación de temas necesarios para ambos procesos.

“Algo que a mí me preocupa es el comportamiento que está teniendo la clase política en el Congreso Nacional. No sé si esto limitaría esa aprobación tanto que he venido manifestando que el Consejo tiene que tener una opción B, de revisar bien esos proyectos y hacerle los ajustes necesarios por cualquier cosa”, apuntó el exconsejero electoral Germán Lobo.

Reiteró que “el proceso electoral no se puede detener. Aquí, este comportamiento del Congreso es lo que a mí me tiene preocupado. Imagínese que en este momento no le han aprobado el presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral, que tiene que jugar un rol después de las elecciones primarias sobre los ciudadanos que queden inconformes con los resultados”.

Lobo indicó que, según su conocimiento, el CNE aún no ha remitido el proyecto de ampliación presupuestaria debido a la parálisis que ha generado la falta de acuerdos para la aprobación del Presupuesto General, situación que mantiene sin sesiones al CN.

“Con un Congreso Nacional paralizado será muy difícil lograr la aprobación en tiempo y forma de estos presupuestos (extensión presupuestaria para primarias y presupuesto para generales). Eso sí pone dificultades a los procesos en sus dos etapas”, recordó el analista Luis León.