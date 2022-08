Fuerte rechazo a intención de incluir la educación sexual en los colegios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Educación presentó esta semana la nueva malla curricular, con nuevos enfoques pedagógicos y priorización de contenidos, proyecto que aseguraron forma parte del “Plan de refundación para el sistema educativo público”.

Dentro de los nuevos cambios, las autoridades educativas darán prioridad a áreas como educación ambiental, equidad de género, educación multicultural y educación sexual para la salud.

Este último ha despertado el debate y a la vez un contundente rechazo de diversos sectores de la sociedad hondureña.

LEA: Entregan crédito beca a 25 hondureños para realizar estudios de posgrado en el extranjero

Aunque en el pasado, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2008) y Juan Orlando Hernández (2017), surgieron múltiples intentos de implementar la educación sexual en las escuelas y colegios, esta iniciativa nunca encontró luz verde para implementarse.Y en esta oportunidad no ha sido la excepción.

Los padres de familia y las iglesias de entrada rechazan esta iniciativa por considerarla sensible, más cuando se trata de jóvenes menores de 18 años.

“No vamos a permitir que se esté promoviendo desde el sistema educativo situaciones adversas que confundan la mentalidad de los estudiantes. Esto debe ir guiado de personas capacitadas para enseñar el cuidado de las relaciones sexuales, cómo deben protegerse en ciertas circunstancias o cómo evitar un embarazo prematuro”, advirtió Andrés Martínez, representante de la Asociación de Padres de Familia.

ES DE INTERÉS: Hondutel adquiere 250 millones de lempiras para liquidar a empleados que renuncien

Martínez llamó las autoridades educativas a priorizar en otras facetas que sí les competen en su totalidad, como ser la infraestructura escolar, el crecimiento académico o la presencialidad en las aulas de clases para fortalecer el aprendizaje de cada estudiante.

Tanto la Iglesia Católica como la Evangélica se oponen a la propuesta de las autoridades educativas.

A criterio del sacerdote Javier Martínez, la propuesta de Educación “puede resultar un engaño, una forma de plantear ideologías y hacer caprichos particulares de instituciones internacionales para imponernos una nueva idea, nueva cultura y un modo de ser distinto al que ya tenemos como país. Esto corresponde a una agenda que viene luchando desde hace tiempo para promover una educación sexual en la libertad del cuerpo y de pensamiento”.

+TSC inicia proceso de entrega de expedientes sobre el Fondo Departamental

Por su parte, José Irías, presidente de la Asociación de Pastores en Tegucigalpa, recomendó a las autoridades educativas replantear la iniciativa preliminar, la cual consiste en capacitar a los docentes para abordar los temas de educación sexual preventiva.

“Los maestros no están capacitados para dar estas enseñanzas, iniciando con que la mayoría de ellos no tienen una preparación bíblica, por lo que quiérase o no, se necesita el conocimiento de la Palabra o sino el resultado será desastroso”, afirmó el religioso.

El psicólogo Rafael Mejía afirmó que la Secretaría de Educación debe enfocarse en la prevención de embarazos en adolescentes, prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero debería ser más una disciplina de las ciencias de la salud. Además, se debe conformar un equipo de expertos para realizar manuales, reglamentes y políticas.

TAMBIÉN: Funcionario tilda de “estorbos” a empleados públicos de administración anterior que siguen en sus cargos