Honduras y EUA certificarán centro de lucha contra el tráfico de cocaína

En tanto, el viceministro de Defensa, Elías Melgar, dijo que esta será la primera vez que se certifique el Centro Combinado. “Al no estar certificado el CCOI entonces no recibimos la información, está como instalación pero no se recibe dicha información por estar vedado, por no estar certificado, y esta va a ser la primera vez que se va a certificar”, declaró.

La Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo que engloba al CCOI dicta que la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) debe estar equipada con los mecanismos, instrumentos y equipos necesarios para la ubicación, identificación, rastreo, interceptación y señalización a través de disparos de advertencia utilizando municiones que contengan cartuchos trazadores de aeronaves sospechosas.

De igual forma se debe dotar de recursos, tecnología e insumos a las instituciones de seguridad, defensa y fuerzas del orden involucradas para comunicarse con la Fuerza Aérea Hondureña, llegar hasta donde aterriza una aeronave sospechosa, asegurarla, realizar registros, incautarla y ejecutar los arrestos de manera segura.

“Se tendrá información de una violación del espacio aéreo o marítimo de cualquier aeronave o nave marítima que viole nuestro espacio”, acotó Melgar.El tema fue abordado con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en su visita a Honduras a finales de junio.

Además, recientemente estuvo en la plática de José Zelaya con Lloyd J. Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos durante una cumbre en Brasil. “Se habló (con Austin) de continuar los pasos legales, aditivos y logísticos para lograr la certificación del CCOI”, informó la Secretaría de Defensa de Honduras.

A la certificación se sumará la grabación en video que la FAH haga al momento de interceptar aeronaves. “La grabación es una herramienta necesaria para poder tener una prueba de que la aeronave era ilícita y que hicimos los procedimientos de acuerdo con lo que establecen las leyes aéreas internacionales”, cerró el coronel Melgar.

Las autoridades de Defensa no dieron una fecha de cuándo estará la certificación, pero estipulan que será antes de que finalice el año.

