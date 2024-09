Rafa Sarmiento niega haber coordinado reunión de Carlos Zelaya con narcos: “debe estar confundido”

“No coordiné ninguna reunión con personas mencionadas, todas las reuniones que yo he coordinado en el departamento de Olancho yo he estado presente y han sido en el departamento de Olancho”, leyó Sarmiento.

A través de una conferencia de prensa, donde el parlamentario leyó un comunicado, afirmó que no coordinó ninguna reunión y manifestó que Zelaya debe de estar confundido.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rafael Sarmiento , jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, sostuvo que él no coordinó ninguna reunión del diputado Carlos Zelaya con narcotraficantes para financiar la campaña electoral de 2013.

“Nosotros nos sometemos a cualquier investigación, citación, a cualquier duda que haya en relación a los hechos acontecidos y que relacionó el compañero Carlos Zelaya”, mencionó.

Añadió: “Reitero que no coordiné reuniones, reitero que nunca he sido mencionado ni seré mencionado en ningún juicio en Nueva York, reitero que no conozco a narcotraficantes”.