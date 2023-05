Por cohecho y sustracción de documentos investiga la Atic a Dulce Villanueva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por cohecho impropio, sustracción, destrucción, inutilización u ocultación de documentos en custodia es investigada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Dulce María Villanueva, extitular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf). De acuerdo a lo informado por el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, la llegada de los agentes a la institución servirá para la toma de declaraciones, solicitud de información y documentación. Dicha acción corresponde a un auto requerimiento por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.

En total son dos delitos por los que se investiga a Villanueva tras la filtración de un audio en el que presuntamente le ofrecía un aumento de 15 mil lempiras a una empleada, a cambio de que ella le diera cinco mil para su “uso personal”. El Ministerio Público informó que son dos las fiscalías que están a cargo de la investigación, que se inició de oficio tras las denuncias. La profesional del derecho fue nombrada al frente del Dinaf el 26 de febrero de 2022.

Hasta el momento, se espera los resultados de las diligencias realizadas este martes en las instalaciones de la Dinaf.

¿Qué dice Dulce Villanueva en los audios filtrados?

En uno de los audios, la abogada originaria de La Lima, Cortés, habría insinuado que hasta un perro podía ser ministro, si tenía militancia política: “Que les quede claro a todos aquí en este Dinaf, a mi no me importa Dinaf, si está bueno, si está malo, a mi me importa políticamente; usted está aquí por política y si usted lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política, yo estoy aquí por política”, se escucha decir a Dulce Villanueva en la conversación que sostiene con otras personas.

En el mismo audio, ella dice: “Aquí no estamos si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro, no importa; cualquier persona, con tal que lo quieran poner. Esto es político, entiendan que esto es político”. Ademáaseguróró que si ella no daba resultados políticos, “yo me voy, a mí me sacan y si a mí me sacan ustedes son los primeritos que se van”. “Dicen: ‘Ay, que tenemos que sacar lo mejor, mentira hombre, mentira. ¿Cuándo ha sido lo mejor de lo mejor?, siempre lo mejor es la política”, agregó.

Aumento de 15,000 lempiras a cambio de cinco mil ofrecía Villanueva

“Mire, yo le voy a aumentar quince (15,000 lempiras) para que me de cinco; no es que le estoy quitando, le estoy dando diez para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, mas bien al contrario, le estoy dando”, le dice la funcionaria a otra mujer. “Yo ya hablé con Roxana, sobre que si me puede ayudar con 5,000 lempiras, igual se los voy a pedir a Castillo; porque la verdad es que en mi casa no pueden seguir así, o sea, que todos estén bien y yo toda ajustada en mi casa”. En la grabación reitera: “Yo ya le dije a Roxana, pero no sé si ella está de acuerdo y sino pues, ni modo”. En la conversación interviene una dama que estaba en la plática y le dice a la abogada Villanueva: “Yo le dije a ella (a Roxana): ‘yo la puedo apoyar, ayudarla, pero si yo te voy a decir que no podés decir que yo estoy bien en mi casa por que recordá que en la casa sólo yo estoy trabajando. Si te los voy a dar”. Dulce Villanueva responde: “Eso no es problema mío, yo no tengo por qué cargar si ella está mal en su casa, yo sí, porque yo soy la que estoy proveyendo los empleos, pero ella (Roxana) no me está proveyendo empleo a mí”.

