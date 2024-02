Pleito entre Cardona y Rashid por juicio de JOH: “Hola, imbécil. ¿Cómo amaneciste?”

A esto, Mejía contestó: “Entonces, es igual, este testimonio sobre lo que mencionó de tu jefe, ‘Mel’. Pero veo que cuando lo mencionan, te haces el loco. Es lo que pasa cuando tenés que callar para no perder tu trabajo, no hay moral. Le creo al narco de lo que dice de JOH y le creo de lo que dice de Mel!”.

“Hola, imbécil. ¿Cómo amaneciste? El juicio es contra JOH, no Mel. No hay ni habrá nunca un juicio contra Mel porque él nunca recibió ningún soborno. Así que soportá”, respondió Cardona.

“Hola, secre, yo amanecí súper bien, veo que vos amaneciste alterado. A mí no me aclares nada, es tu jefe que tiene que aclarar a USA, las acusaciones son serías. Entendiendo, estás preocupado porque se les acaba el tiempo y ya no andarás en la Prado blindada”, volvió a Responder Mejía.

”Relajado estoy. Los que hemos vivido sin privilegios toda la vida no pasamos enamorados de estos puestos. A la U vuelvo a dar clases cuando me toque, pero por ahora y durante muchos años más, tendrás que soportar a la Refundación”, cerró Cardona.