Partido Liberal ve positiva la formación de nueva corriente liderada por Maribel Espinoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con buenos ojos es vista desde el interior del P artido Liberal la conformación de un movimiento bajo el liderazgo de la diputada Maribel Espinoza para el proceso primario a celebrarse en marzo de 2025. Ante el anuncio de la formación de la primera corriente interna en la institución rojiblanca, impulsada por Espinoza junto a Marlon Lara , se conoció de manera preliminar que el movimiento en creación cuenta con el respaldo de 10 de los 15 miembros que conforman el Consejo Central Ejecutivo. Asimismo, el movimiento es respaldado por un grupo de los actuales diputados del Congreso Nacional y altos dirigentes liberales, entre ellos Mauricio Villeda, José Alfredo Saavedra, Yuri Sabas, Suyapa Figueroa, Darío Banegas, entre otros, además del apoyo del ex designado presidencial Salvador Nasralla.

“Ella (Maribel Espinoza) es una mujer que cuenta con mucho prestigio en el país. La labor que ha hecho en el Congreso es buena porque ha sido una mujer con carácter y firmeza que no se ha doblegado”, manifestó el dirigente liberal Víctor Cubas.



Agregó que “el liberalismo, en su gran mayoría, está en contra del oficialismo del partido, inconforme con la labor de Yani Rosenthal y con la intromisión de algunos expresidentes. Entonces, pienso que si ellos sacan un solo precandidato, le ganan al oficialismo y, una vez ganándole, tiene opciones el partido”.



Por su lado, el diputado del PL, Rumy Bueso, señaló: “Nos toma con bastante alegría como militantes del Partido Liberal; aunque no lo ha hecho público, como decimos en los pueblos, cuando el río suena... Al final, lo que queremos es fortalecer la institución política”.



Mario Segura, jefe de la bancada del ente político, señaló que el liberalismo no denigrará a ningún otro liberal, por lo que dio la bienvenida a la parlamentaria.