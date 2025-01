Padre de Obed Murillo tras captura de Romeo Vásquez: “Yo quiero justicia”

Agregó que “a los demás jueces del Ministerio Público que se pongan en la línea del fiscal general, que dejen los coloretes políticos, que no sean títeres de los políticos que están diciendo que es persecución, ellos también que están en Nicaragua y otros países, que se haga justicia”.

“Que se haga justicia y una de las cosas en las que más quiero ahondar, es que ojalá que el juez no se vaya a dejar doblar la mano”, mencionó a un canal capitalino Murillo.

Murillo recordó que él estuvo 37 días preso en “la cárcel de Juticalpa solo porque era el padre de Isis Obed, había millón y medio por mi cabeza para cortarme desde ese tiempo”.

“Por eso le pido a nuestra presidenta que si pudiera enviarnos cobertura, porque no va a faltar algún lépero que quiera intentar alguna cosa contra nosotros”, mencionó.

Reiteró que teme que puedan enviar “a un negociador y yo soy hombre que muero con mis principios, me van a sepultar con mis principios, no me voy a doblegar, yo quiero que se haga justicia y que Romeo Vásquez Velásquez vaya a la cárcel”.

“Ya llegó el momento, ya llegamos a la cúspide donde se va a mirar la realidad y espero que el fiscal general que tanto lo apreciamos y respetamos siga, porque se lo vamos a agradecer como padres y por todos los familiares de los mártires”, finalizó.