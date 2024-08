Desde ignominia hasta adefesio político: Oswaldo Ramos Soto y sus frases complejas más célebres

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Palabras como ignominia (afrenta pública), termocéfalo (persona que defiende la violencia) o adefesio político (disparate) forman parte de una marca prácticamente registrada del exdiputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto. Visto como una figura intelectual, pero también crítica y hasta curiosa.

No obstante, esta peculiaridad de Ramos Soto le hizo ganarse un lugar reconocido en la historia política del país, más allá de sus incontables períodos dentro del hemiciclo.

Sus discursos serán recordados por frases rebuscadas y las construcciones verbales complejas, que logran establecer una identidad única dentro de un escenario político donde las declaraciones parecen ser monótonas y repetitivas.

Elocuencia, dominio del lenguaje, memoria llena de referencia histórica, citas literarias y hasta habilidad para capturar la atención formaron parte de las declaraciones de Ramos Soto que eran alabadas por muchos.



Un abundante dominio del español, latín y leyes caracterizaron la vida política y personal de Ramos Soto, quien murió este viernes 30 de agosto a los 77 años de edad.

Entre el español, lo culto y el latín, estás son 10 frases y hasta refranes complejos de Soto:

1-Más vale plumífero volador en fosa metacarpiana, que segunda potencia de diez pululando por el espacio.

Significado: Más vale pájaro en mano, que ciento volando.

2-Relátame con quién deambulas y te manifestaré tu idiosincrasia.

Significado: Dime con quién andas y te diré quién eres.

3-Ocúpate de la alimentación de las aves córvidas y éstas te extirparán las estructuras de las fosas orbitarias que perciben los estímulos visuales.

Significado: Cría cuervos y te sacaran los ojos.

4- A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo.

Significado: Al mal tiempo, buena cara.

5- H2O que no has de ingurgitar, permítele que discurra por su cauce.



Significado: Agua que no has de beber, déjala correr.

7-Al globo oftálmico del poseedor, torna obeso el bruto vacuno.

Signficado: Al ojo del amo, engorda el ganado.

8- Quien a ubérrima conífera se adosa, óptima umbría le entolda.

Significado: El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

9-A equino objeto de un obsequio, no se le aquilatan las piezas odontoblásticas.

Significado: A caballo regalado, no se le mira los dientes

10- El rumiante cérvido siempre propende al accidente orográfico.

Significado: La cabra siempre tira al monte.