Oposición reconoce que hay presiones para elegir al nuevo fiscal general

Agregó: “Se tendría que terminar el proceso y si lo terminamos (antes del 1 de septiembre), habrá fiscal nuevo, pero sinceramente no creemos que haya elección, provocando que Chinchilla siga un tiempo más”.

Por su parte, el diputado nacionalista Erasmo Portillo aseveró: “Libre ya tiene los tres poderes del Estado y no ha hecho nada, Honduras es un país que no tiene rumbo. Libre no merece tener un fiscal general que atienda sus intereses”.