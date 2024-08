Nasry Asfura tras muerte de Ramos Soto: “Ha dejado una huella en Honduras”

“Que Dios pueda fortalecer a su familia y a todos nosotros, los amigos, tenemos que fortalecer el corazón, para saber aceptar lo que pasa en la vida, lo que Dios decide”, dijo Asfura.

El precandidato también mencionó que el abogado Ramos Soto “ha dejado una historia, una huella en Honduras, con todo su trabajo y su amor por Honduras”.

Asfura recordó cómo fue la última vez que vio a Ramos Soto: “Cuando lo fui a ver la última vez a la casa, no paró de trabajar, seguía haciendo ese esfuerzo, me dijo ‘luchá y trabajá por Honduras’, me dijo”.