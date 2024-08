Municipios libres de analfabetismo aún mantienen una tasa del 6%

En 2024, otros 40 municipios se han sumado a esta lista, elevando el total a 140. No obstante, Sponda aclaró a EL HERALDO que el criterio utilizado para declarar un municipio como libre de analfabetismo es la reducción de la tasa de analfabetismo a menos del 6%, lo que no significa que no existan personas analfabetas en esos lugares.

“Hay una métrica mundial, son los municipios que tienen por debajo del 6%, no es que no hay personas analfabetas, es que llegan al rango del 6%,“ explicó el ministro.

El método “Yo, sí puedo” es descrito por Sponda como una metodología simple y efectiva, que con la ayuda de voluntarios permite a los adultos mayores aprender a leer en tres meses.

Según el ministro, este programa ha logrado alfabetizar a más de 12 millones de personas en todo el mundo, consolidándose como una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el analfabetismo.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2023, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras se ubicó en el segundo lugar en Centroamérica con el 88.5%, la tasa más baja de personas mayores de 15 años que saben leer y escribir, por debajo de Guatemala.