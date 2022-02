Ministerio Público citará a diputados por caso de agresión

Denuncia

Melbi Ortiz, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) denunció la noche de este miércoles que su compañero de bancada, Bartolo Fuentes, le quiso pegar.

La parlamentaria explicó que se reunió con Felipe Ponce, Bartolo Fuentes y Marco Tinoco, todos diputados de Yoro, para elegir al gobernador, sin embargo, expresó que “Bartolo quiere que las cosas se hagan solo como él dice y él se pone de acuerdo con el ingeniero Felipe”.

“A mi me humilló, tal es el caso que quiere hasta golpearlo a uno, pero la verdad que uno ha venido, aquí tiene que respetar el derecho que tiene el pueblo y al pueblo hay que darle respuesta”, dijo Ortiz.

“Bartolo está acostumbrado a hacer las cosas a puros huevos, entonces piensa que una mujer se va a dejar; la verdad es que yo no me voy a dejar de ninguno de ellos, tengo el derecho igual que ellos”, reiteró.

La diputada reafirmó que en la reunión el parlamentario “quería pegarme, pero yo no me dejo, no me voy a dejar de él porque realmente lo que estoy haciendo aquí, es hacer prevalecer mi derecho”.

