Mejorar las habilidades digitales es uno de los retos de los maestros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mejorar la calidad de la educación en el país pasa por varios factores, uno de ellos es la capacitación y formación de los maestros.

Entre las competencias que deben tener los profesores actualmente se encuentra la formación integral, la cual se debe ir reforzando a medida se vaya actualizando, así mismo requiere del desarrollo de habilidades digitales; lamentablemente, ese es uno de los mayores desafíos que tienen los maestros hondureños actualmente, de acuerdo con especialistas.

En 2023, la Dirección General de Desarrollo Profesional (DGDP), adscrita a la Secretaría de Educación, aplicó una encuesta a más de 45,000 docentes, en la que revela la necesidad que tienen los docentes para formarse en el uso de herramientas digitales que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas.

“Un maestro del siglo XXI debe tener competencias digitales; sin embargo, muy poco las tienen. Y no solo tener esas habilidades, sino tener conocimiento sobre cómo se aplican en el aula de clases y cómo las pueden utilizar para enseñar a los estudiantes”, manifestó el exasesor de la Secretaría de Educación, Jhony Varela. Las diferentes herramientas tecnológicas le sirven a un docente para elaborar planes de clases, crear estrategias de aprendizajes, desarrollar instrumentos de evaluación, entre otras, agregó.

El analista lamentó que en el país no haya una verdadera estrategia de formación permanente para maestros, a su criterio lo que se da son capacitaciones efímeras en algunas áreas del conocimiento. “Son capacitaciones que se dan y hasta ahí llegan, no se le da una continuidad; entonces no se puede hablar de un verdadero programa de formación permanente de docentes. Esto debería ser una prioridad dentro de la Secretaría de Educación, porque es a través de los docentes como se pueden mover los indicadores educativos”, apuntó.

El director de la Dirección General de Desarrollo Profesional, Juan Vicente Rodríguez, reconoce que uno de los desafíos es formar a los profesores en el uso de habilidades digitales; por lo aseguró que ya están trabajando en una estrategia para brindar programas de formación en esas áreas. “Es conocido por muchos que en el uso y manejo de la tecnología los estudiantes llevan ventaja; ellos tienen esa facilidad de que les ponen un dispositivo digital y sin necesidad de capacitación son capaces de manejarlos, no así los docentes que vamos con un ritmo de aprendizaje más lento”, señaló.

El docente dijo que están creando programas enfocados en reforzar las habilidades de los maestros en el uso de herramientas digitales, a través del Plan 365 que tiene la secretaría.

Para este año se han programado al menos tres cursos para profesores, los cuales van enfocados en diferentes áreas; se espera que más de 20,000 maestros participen.