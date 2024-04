Marlon Ochoa acusa a Jorge Cálix de querer “asaltar el Ejecutivo”; él le pide dejar activismo

Horas más tarde, por la misma red social, el diputado del Congreso Nacional le respondió y afirmó que su acusación de querer “asaltar el poder Ejecutivo” es grave. “¿O sea que, desde tu posición de Consejero, estás afirmando que no tengo derecho de aspirar a la Presidencia de la República?”, escribió Cálix al mismo tiempo que le recordó a Ochoa que ahora como “juez”, al ser electo consejero, su postura ahora debe ser imparcial.

“Deberías revisar tus valores democráticos estimado Consejero. Y de paso, léete la ley para que sepas que tus acciones pueden hacerte sujeto de una recusación. Deja el papel de burdo activista y asumí el rol para el cual fuiste electo”, dijo el precandidato presidencial para las próximas elecciones internas.

Asimismo, afirmó no entender por qué se dio por aludido por su mensaje. “No se por qué te diste por aludido con mi comentario sobre los Ministros cuyo primer trabajo fue ser Ministro, jamás te mencioné porque se que has tenido otros trabajos, así que no es tu caso. Tampoco debería de molestarte que diga que hay Ministros que tienen a sus esposas de vice ministras o de directoras de instituciones de gobierno, o viceversa, pues es una realidad. Pero bueno, macho que respinga...”.