Oposición y sociedad civil convocan a marcha el sábado en Choluteca

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que “el BOC no existe, no han tenido la concurrencia que esperaban para tener algún tipo de impacto”.

“Les da vergüenza decir y andar con la bandera del Partido Nacional, han encontrado un nombre en el BOC para disfrazarse y eso denota que se sienten avergonzados de sus actos y andan buscando que den la cara por ellos y puedan defender a los corruptos”.

Ante tales declaraciones, algunos parlamentarios del Partido Nacional le respondieron que les daría más vergüenza pertenecer al actual gobierno.

“Vergüenza me daría ser Libre, haberle prometido al pueblo la CICIH, el Centro Cívico como mejor hospital del mundo, las mejores carreteras, que iban a darle todo el presupuesto a educación, que venderían los carros de lujo, y de todo no haber cumplido nada. ¡Eso sí me daría pena!”, respondió la diputada por el Partido Nacional en Colón, Ariana Banegas.